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韓國瑜雲林為小舅子站台 一度哽咽吐真情：唯有感情最寶貴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
韓國瑜和雲林縣長候選人張嘉郡、議員候選人李明哲大進場，全場沸騰，熱到最高點。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜和雲林縣長候選人張嘉郡、議員候選人李明哲大進場，全場沸騰，熱到最高點。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣議員李明哲今天成立競總，李的姊夫韓國瑜專程站台，縣長張麗善及立委張嘉郡也到場，聲勢浩大，韓國瑜提及李家秉持已故的老議員岳父李日貴一貫用感情服務的精神時，不禁紅了眼眶哽咽，強調世界在變，政治環境也在變，人與人之間，還有一個最真誠、最寶貴，就是感情。隨後把裝滿政見的扁擔放到李明哲肩上，要李挑起重責繼續往前走。

今天近午，忙著到各地輔選的韓國瑜回到雲林，在雲林縣長張麗善、縣長候選人張嘉郡及小舅子李明哲陪同大進場，全場大批支持者高喊「凍蒜」，把氣氛拉到最高點。

韓國瑜首先不改其風趣風格，談及侯友宜在家看電視打瞌睡，被問到遙控器一臉無知，韓指著台下李佳芬笑說，他自己也一樣回家手中沒有遙控器，主導權全在太太手上，全場哄堂大笑。

韓國瑜話鋒一轉，感謝西螺、二崙、崙背鄉親從他岳父開始一路相持，頓時他語停陷入情緒，一度眼紅哽咽，讓台下友持高喊「院長加油」。他接著說，李家從岳父李日貴、李佳芬再到小舅子李明哲，幾十年來服務地方「都是用真正的感情與鄉親互動」。他強調，世界在變，政治環境也在變，唯獨人與人之間的真誠情感最為可貴，李明哲當了4屆議員卻從不傲慢，始終把鄉親的事第一優先放在心上。

韓國瑜也同時推崇張麗善政績，並推崇張嘉郡為農民生計爭取老農津貼調高的努力，並提出了雲林未來藍圖，雲林有上百萬子弟在異鄉打拚像是「台灣第一僑鄉」，雲林的未來，必須靠具備國際眼光的張嘉郡接棒，全力招商引資，引進高科技大廠，改變雲林。

韓國瑜更以早年台北市丁守中、賴士葆選立委民調第一，最後卻落選為例，呼籲鄉親大團結集中選票，讓張嘉郡、李明哲等優秀人才高票當選，他會在中央全力配合雲林的建設，讓雲林持續發光發熱。

雲林縣爭取5連任的議員李明哲，和妻子周麗蘭跪地，讓母親和叔叔披上選彩帶，象徵秉承父志，繼續為鄉親服務打拚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣爭取5連任的議員李明哲，和妻子周麗蘭跪地，讓母親和叔叔披上選彩帶，象徵秉承父志，繼續為鄉親服務打拚。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜的太太李佳芬（中）也到場為弟弟李明哲加油打氣，並肯定弟弟4屆議員任內的服務精神。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜的太太李佳芬（中）也到場為弟弟李明哲加油打氣，並肯定弟弟4屆議員任內的服務精神。記者蔡維斌／攝影

難得出現公眾場合的韓國瑜女兒韓冰（左）也出現競總成立大會上，為舅舅李明哲加油。記者蔡維斌／攝影
難得出現公眾場合的韓國瑜女兒韓冰（左）也出現競總成立大會上，為舅舅李明哲加油。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜回雲林為小舅子李明哲站台，並籲鄉親集中選票，讓優秀人才當選，讓雲林升級。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜回雲林為小舅子李明哲站台，並籲鄉親集中選票，讓優秀人才當選，讓雲林升級。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜回雲林為選議員的小舅子李明哲站台，憶起已故岳父，一度哽咽吐真情：世界和政治在變唯有感情最寶貴，全場直喊「院長加油！」。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜回雲林為選議員的小舅子李明哲站台，憶起已故岳父，一度哽咽吐真情：世界和政治在變唯有感情最寶貴，全場直喊「院長加油！」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣議員李明哲成立競總，大批支持者到場相挺。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員李明哲成立競總，大批支持者到場相挺。記者蔡維斌／攝影

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