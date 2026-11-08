賴清德總統飛澎湖助選打「陳光復」牌 吳淑瑾承諾只當4年後交棒

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾今天上午總部成立大會，賴清德總統飛澎湖助選，狂打陳光復政績牌，指陳任內推動觀光、醫療照護，爭取年節加班機、離島觀光船等施政有目共睹，並稱讚吳淑瑾是陳光復背後功臣，有澎湖縣花「天人菊」的精神，吳淑瑾則當場承諾只當4年，4年後交棒年輕人。

賴清德今天上午11時飛澎湖參加綠營縣長候選人吳淑瑾總部成立大會，綠營立委楊耀、王定宇、交通部長陳世凱、前縣長高植澎等人到場力挺，有趣的是，成立大會由高雄市議員候選人林智鴻專程到澎湖主持。

賴總統上台致詞時指出，陳光復縣長因傷住院治療，無法競選連任，由夫人吳淑瑾接棒參選、承擔責任；並感謝立委楊耀、馬公市長候選人黃建忠在陳光復住院期間讓賢，前縣長高植澎擔任競選總部幹部，黨內各級民意代表與候選人全面團結投入輔選。

賴清德細數陳光復縣長任內施政政績，指陳光落實公共債務歸零，推動土地活化、照顧各年齡層，推動交通與觀光，航空公司年節加開班次由縣府包機，中央投入28億元打造澎湖輪，於2023年9月投入營運，並汰換離島交通船，推動國際海上花火節，並爭取中央出資6億3000萬元興建郵輪中心服務區，預計2027年4月啟用，以及爭取中央補助15億8000萬元興建部立澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓，預計2029年完工，新增250床。

賴清德稱讚吳淑瑾出面承擔丈夫陳光復的重擔，像澎湖「天人菊」的精神，面對強風仍勇敢成長、展現不退讓、堅忍不拔的精神，相信由吳淑瑾接任縣長，能延續陳光復的施政，呼籲縣民投票支持。

吳淑瑾則當場承諾4年內完成陳光復的最後一任執政的心願，4年後會交棒給年輕世代。

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾今天上午總部成立大會，賴清德總統飛澎湖助選站台。圖／截自民進黨澎湖黨部吳淑瑾成立大會臉書