新屋競總成立 張善政：爭取兩條快速路 讓台積電龍潭設廠新屋也受惠

桃園市長張善政今天參加新屋競選總部成立大會，強調在新屋推動的建設已經看見成果，包括珍珠海岸景觀工程，還有桃小巴已經有九條路線行駛新屋，未來四年建設不會停止而且會擴大，包括由立委涂權吉協助市府，向中央爭取兌現「新梅龍」快速道路計畫，還有市府自行規畫「環城西」快速道路，可以往返機場避開國道一號塞車問題。

張善政說明新屋先前和正在推動的建設，​表示永安漁港正在改建，大家這一陣子如果去看過，海螺館旁邊的停車場，還有海螺館旁邊整個環境，煥然一新；​後湖溪已經整頓完畢啟用，大家去看看後湖溪，現在美的不得了。另外，以前有人說桃園一點都不好玩，市政府向中央爭取到珍珠海岸工程四億的經費，從竹圍到永安一條線綠美化，現在很不一樣，景觀美麗。

在交通方面，張善政說明​新屋的人口比較少，沒有什麼大客車的公車路線，市府前陣子開闢了桃園小巴以後，現在新屋已經有九條桃園小巴路線在馬路巷道服務鄉親，剛才來競選總部路上路上就看到一輛。所以，不管實體的建設，還是交通的路網，都逐漸改進。​再下來，市府正在努力爭取「新梅龍」快速道路，從新屋、楊梅到龍潭，龍潭科學園區馬上要擴建提供護國神山（台積電）設廠用地，效益要能帶到楊梅、帶到新屋，因為護國神山設廠後，​龍潭那邊不可能容納幾千位所有的高科技從業人員，新屋、楊梅環境都不錯。

張善政強調，「新梅龍」快速道路絕對是非常重要的政策，​所以今年底前，交通部應該完成審查新梅龍」計畫可行性研究，確認新美龍到底要不要做，相信在地立委涂權吉一定會在中央爭取選要做，因為這條路開起來，會大幅改善新屋的聯外交通，改善太多太多了。

市府還另外規畫西側橫向連結路網，包括「環城西」快速道路，補足桃園西側橫向交通並與新梅龍串聯，讓楊梅、新屋往來桃園國際機場都有快速道路接到楊梅、新屋，​大家以後要到機場出國不用再走容易塞車的國道一號，所以說過去幾年新屋的建設正在往前推進，未來四年也不會停。