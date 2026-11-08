陳健治和沈伯洋見面後 盧秀燕當晚即登門…陳學聖這樣形容

民進黨台北市長候選人沈伯洋5日拜會請益前國民黨議長陳健治，營造「破圈」氣勢。據了解，陳健治原早已在台中市工策會總幹事陳學聖的安排下要到蔣萬安的總部加油。此事一出，擔任蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕5日當晚即和陳學聖親往拜會陳健治，並排定隔天由蔣萬安登門親自邀請陳健治的總部之行，蔣陳二人並順利碰面。

陳學聖說，若說盧秀燕擔任蔣萬安的總部主委發揮了什麼作用，整體而言可用「穩定軍心」形容。另則是，盧秀燕的政治靈敏度高，且能馬上做出反應。她在沈伯洋向陳健治請益過後，不等事情發酵，當晚立即邀他一起親自拜訪陳健治，就是最佳的一例。

另像是盧也把在台中的藍白合經驗帶進北市，並促使藍白進一步合作，對藍白在台北市的選情會愈來愈緊密且能互蒙其利。

陳學聖說，他擔任記者時，陳健治是台北市議會副議長，後來他擔任市議員和立委時又跟陳健治是同事，加上他的舅舅也和陳健治曾是議會同事，所以是兩代交情。也因為如此，他早先約了陳健治等政治前輩12日要到蔣萬安競總加油打氣。

他說，陳健治和蔣萬安見面時，特別叮嚀「只要做對的事情，不管有什麼政黨色彩、或基於什麼立場，到頭來都會默默的支持你！」

這不僅是陳健治一生主持議事的智慧結晶，更是給蔣萬安與執政團隊最堅定的勉勵。

陳學聖今也澄清，自己日前會出現在立法院，是因為20多年來習慣給立院髮姊整理頭髮，拜會陳健治也是議會老同事要求才義務幫忙，後來陪蔣萬安拜會已先請假。他說，自己擔任台中工策會總幹事，全力推展業務，不常上台北，只要離開台中都會請假。