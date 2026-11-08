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楊文科連趕3場競總成立團結藍營戰將 喊話：絕不隨波逐流

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連出席3場競選總部成立大會，力挺國民黨提名候選人，呼籲支持者團結一致、爭取勝選。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連出席3場競選總部成立大會，力挺國民黨提名候選人，呼籲支持者團結一致、爭取勝選。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天連趕新豐、湖口及竹北3場競選總部成立大會，力挺縣長候選人徐欣瑩藍營戰將，強調國民黨是有組織、有紀律的政黨，面對選戰干擾及內部分化，必須展現鋼鐵意志：「寧可迎風而立，絕不隨波逐流！」

楊文科上午先出席新豐鄉長候選人鄭旭凱競總成立大會，肯定鄭旭凱出身公務體系，曾帶領單位績效排名從第286名提升至第61名，具備行政經驗與執行力。他指出，新豐未來應兼顧農業、觀光及地方建設，縣府已著手規畫濱海地區約11.8公里海岸線發展，盼透過土地活化與港口周邊環境改善帶動地方。

楊文科強調，政治人物不能只會喊口號、開支票，更要懂得財政管理。新竹縣財政從第三級提升至第一級，證明財政紀律與建設可以兼顧，相信鄭旭凱也能秉持務實理財精神，為新豐提供更好的公共服務。

隨後楊文科轉往湖口鄉長吳淑君競總，盛讚吳淑君是「最能幹、也最會做事」的鄉長，呼籲鄉親以最高票支持連任。他也力挺徐欣瑩，稱其具博士學歷、清白務實，兼具專業與執行力，「好的鄉長，一定要配上能幹的縣長」，相信兩人合作能讓湖口建設持續升級。

楊文科指出，今年各級選舉競爭激烈，國民黨必須展現信心、決心與鋼鐵意志。他批評選戰中的暗黑勢力干擾，以及少數心存二心、背離團結原則的行為，強調不能讓內部分化削弱選戰力量。

下午楊文科再赴竹北市西區縣議員候選人陳凱榮競總，看到92歲陳媽媽親自站台，讓他深受感動。他表示，陳凱榮重情重義，過去總在自己的活動中優先推薦他，這份情誼始終銘記在心。

楊文科說，縣府過去8年推動竹北19座共融式特色公園及縣立總圖書館等建設，未來仍需中央與地方共同努力，期盼陳凱榮與徐欣瑩攜手延續建設成果。

楊文科也批評民進黨擅長政治包裝與選舉口號，強調「治理不是靠包裝，建設不是靠口號」，呼籲選民檢視候選人能力與政見可行性。他重申，國民黨越是面對艱困選戰，越要堅守原則、團結一致，全力支持徐欣瑩及各級黨籍候選人。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連出席3場競選總部成立大會，力挺國民黨提名候選人，呼籲支持者團結一致、爭取勝選。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連出席3場競選總部成立大會，力挺國民黨提名候選人，呼籲支持者團結一致、爭取勝選。圖／國民黨新竹縣黨部提供

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