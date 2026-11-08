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沈伯洋視訊挺蔡易餘！民眾上台隔空互動 近千人高喊「台北市長凍蒜」
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天中午舉辦競選活動，邀請立委沈伯洋透過視訊大屏幕跨空同框，現場聚集近千名支持者。競選團隊安排民眾寫祝福卡片，並抽出幸運民眾上台與沈伯洋直接視訊互動，成為活動焦點。最後主持人帶領全場高喊「台北市長沈伯洋凍蒜」、「嘉義縣長蔡易餘凍蒜」，讓這場跨縣市連線增添選戰話題。
活動現場架設大型視訊螢幕，讓遠在台北的沈伯洋與嘉義鄉親即時交流。競選團隊安排民眾寫下祝福卡片，再抽出幸運民眾上台，透過大屏幕與沈伯洋直接對話，打破傳統政治人物單向致詞的形式，也讓支持者有機會親自參與互動。
沈伯洋致詞時尊稱蔡易餘為「易餘學長」，表示兩人在立法院合作密切，面對國會衝突與激烈攻防，蔡易餘總能以幽默、沉著的態度化解緊張氣氛，兼具戰略思維與靈活應變能力，是他在國會學習的重要對象。
蔡易餘表示，嘉義是農業縣，許多鄉親年輕時北上求學、工作，甚至在台北成家立業，旅北嘉義人的力量相當重要，每逢選舉，返鄉投票往往是影響勝負的關鍵。他也希望嘉義與台北未來能有更多合作機會。
沈伯洋表示，縣市首長應具備規畫未來10年、20年的遠見。他提出AI教育及跨縣市資源共享構想，希望透過不同產業的AI工具開發，讓農業、商業等領域都能受惠，並建立跨縣市共同試用、回饋及改善的合作機制。
他也看好嘉義無人機、AI及農特產品發展潛力，認為嘉義與台北可透過產業供應鏈、市場行銷及國際交流相互拉抬，創造更高產業價值。
蔡易餘另介紹現場多名鄉鎮市長候選人，並分享沈伯洋年輕時準備律師考試、投入補教工作的經歷，兩人隔空互動不時引發笑聲。活動尾聲，主持人帶領近千名支持者接連高喊兩人「凍蒜」，為跨空連線畫下句點。
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