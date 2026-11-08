港湖萬人造勢空景遭議員質疑違規用空拍機 沈伯洋：都有申請

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天在港湖舉辦洋流大造勢，大批支持者到場，官方更釋出萬人空拍圖，不過議員游淑慧質疑該區屬於禁航區，且夜間操作都有嚴格限制，質疑沈是否有申請。沈伯洋表示，自己出動的空拍機都會申請，文件也都有留著。

沈伯洋今天中午出席學界後援會成立大會，與不少學者進行市政相關座談，沈表示，自己也出身學界，看到很多人覺得感動但還是要戒慎恐懼，跟學界座談有點像是博士論文資格考蠻緊張，也希望大家一起對政策發想他再來回應，政策要越精細越能夠幫助到人，才是最重要。

游淑慧今天在臉書質疑，昨晚沈伯洋官方釋出的「大湖公園萬人空拍圖」，但是交通部民航局的無人機活動區域圖資寫得非常清楚，大湖公園及周邊全區，甚至大部分內湖都位於「台北松山國際機場禁止施放範圍」內，且昨晚是夜間造勢又有大量群眾，法律對於夜間飛行、在人群聚集或室外集會遊行上空操作無人機，同樣設有嚴格限制，沈團隊是否有經過申請。

沈伯洋表示，空拍都有事先做過申請，且申請的文件也都有留著，應該不會有這方面問題。

而最後一次大洋流車掃將在下周日登場，會不會邀請妻女到場，沈表示，車掃屬於風險較高活動，家人應該不會來，加上最近攻擊他帳號也越來越多，很多被操作議題，尤其他之前在研究境外介選時，很常遇到攻擊內部文件流出但內容不實，或者抹黃、抹讀等，還有過去常發生對他抹黑跟抹紅，呼籲支持者「停看聽」。