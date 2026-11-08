選前關鍵添戰力 藍營邀宜蘭前副議長林棋山擔任吳宗憲競總副主委

選舉進入倒數計時，國民黨宜蘭黨部邀請縣議會前副議長、現任南方澳南天宮金媽祖主委林棋山加入縣長候選人吳宗憲競選團隊。縣黨部今天證實，競總主任委員林建榮已代表致贈林棋山擔任吳宗憲競總副主任委員聘書，林棋山同時也恢復國民黨籍。

林建榮於今年7月接掌國民黨宜蘭縣黨部主委，邀請地方從政人士回歸國民黨，先前有縣議員黃定和恢復黨籍，黃9月以國民黨登記參選宜蘭縣議員。今天黃定和成立競選總部，包括黨部主委林建榮、縣長候選人吳宗憲及宜蘭市長陳美玲都站台，氣勢高昂。

除了黃定和，縣議會前副議長林棋山最近在林建榮邀請下也恢復國民黨籍，林建榮今天證實，11月6日拜會林棋山，並代表國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲致贈聘書，敦請林棋山擔任吳宗憲縣長競選總部副主任委員。

林棋山出身蘇澳，曾任漁民代表、里長，五度當選宜蘭縣議員並曾任兩屆蘇澳長及縣議會副議長，現任南方澳南天宮金媽祖主任委員。長期關注漁業與地方建設，在蘇澳及溪南地區具深厚人脈與基層實力。

林建榮表示，林棋山前副議長從政資歷完整，熟悉地方需求，感謝他在恢復黨籍後願意投入團隊，相信能將基層聲音帶進競選總部，協助吳宗憲提出更貼近鄉親需要的政策，競總將持續延攬各界人士加入凝聚力量，以務實政見爭取選民支持。