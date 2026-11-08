影／蘇巧慧坪林後援會成立 與鄉親博感情笑稱：別為補助把假牙打掉

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天今天出席坪林後援會成立大會，現場不少長輩及地方鄉親到場支持，蘇巧慧一上台就忍不住感動直呼「突然覺得有點感動，想掉眼淚」，除了提到如何復興坪林茶鄉，也提到假牙補助、敬老卡加碼等政策，她還開玩笑提醒長輩「不要為了領補助去把假牙打掉」，逗得現場笑聲不斷。

蘇巧慧致詞指出，坪林雖然人口不如其他地區多，卻是一個非常團結的地方，世代凝聚力也很強，從當年與蘇貞昌縣長一起打拚的地方前輩，到現在仍留在家鄉努力的年輕人，都讓她相當感動。

蘇巧慧說，坪林許多鄉親世代種茶，他們沒有離開家鄉、沒有放棄土地，並以自己的製茶手藝為傲、以家鄉為榮。過去透過「包種包中」的品牌行銷，讓坪林茶葉被更多人認識，如今年輕人更積極跨界合作，將茶葉融入料理、甜點及飲品，發展出「有種」品牌，還推出茶卡龍等特色產品，讓傳統茶文化與現代生活接軌。

蘇巧慧也說，坪林是為翡翠水庫重要水源地，土地受到嚴格限制，地方茶農在茶廠、茶產業設施及土地使用上面臨不少困境，如何兼顧水源保護與地方發展，是未來必須努力的方向。

蘇巧慧提出，青農免息貸款額度將從500萬元提高至1000萬元，協助青年投入農業發展，也將研究其他縣市相關案例，希望透過專案方式，為坪林及烏來尋找土地使用限制的突破方向。行銷方面，則希望串聯鶯歌茶具產業，結合茶文化、觀光旅行及動漫遊戲等元素，發展輕旅行、低碳旅遊，吸引更多年輕人走進坪林。

擔心長輩對生硬政見不理解，蘇巧慧再提長輩有感的福利政見提出，希望將坪林衛生所升級為智慧衛生所，導入智慧醫療科技，透過政府搭建平台，讓偏鄉居民也能享有更便利、先進的醫療服務。

蘇巧慧也說，她提出的假牙補助希望提高至5萬元，讓長輩有更好的生活品質，還特別開玩笑提醒大家，不要為了領取補助就把原本的假牙打掉，真牙還是最好，缺幾顆補幾顆，逗得現場鄉親哈哈大笑。她也提到敬老卡加碼到1000元，及可以買東西，希望讓長輩生活更有保障。

蘇巧慧說，坪林的產業、醫療、福利及觀光都需要政府投入，未來希望讓地方有更好的發展環境，讓長輩安心生活、年輕人願意留在家鄉。她也向現場鄉親喊話，選戰進入最後20天，希望大家一起努力，讓坪林迎接新的世代與機會。