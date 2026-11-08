蔣萬安出席陳炳甫競總造勢 資深藝人張永正歪妹等現身力挺

選戰倒數20天，台北市長蔣萬安今上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立，現場支持者熱情，光是大進場就走了將近10分鐘，資深藝人張永正歪妹也現身力挺，並且與蔣萬安熱情握手。

蔣萬安今天上午出席陳炳甫競選總部成立，現場支持者凍蒜聲不斷，蔣萬安與陳炳甫進場，現場支持者超級熱情，不斷揮舞旗幟，高喊凍蒜。

蔣萬安致詞時表示，他跟陳炳甫緊握每一雙手，這一段期間也持續為鄉親奔走，從政的初衷一路沒有變過，從他當立委到市長，一路走來始終如一，從來不主張任何對抗，政治的本質絕對不是鬥爭，與陳炳甫扎扎實實爭取民眾的認同。他不忘初衷更要堅定腳步不受影響，大家此時此刻展現團結精神。

蔣萬安也反批對手沈伯洋反覆立場、雙重標準，被媒體包裝被視為理所當然；甚至製造仇很對立的口水淹沒很多應該解決的問題，蔣也拜託大家11月28日這場選舉，大家手中的這一張選票才是真正最有力量的，對不對，用各位手中這一票展現人民力量，告訴這個政府，謙卑聆聽人民心聲。

台北市長蔣萬安今上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立，現場支持者熱情，光是大進場就走了將近10分鐘。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立，現場支持者熱情，光是大進場就走了將近10分鐘，資深藝人張永正歪妹也現身力挺，並且與蔣萬安熱情握手。記者林麗玉／攝影