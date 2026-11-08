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舊金山灣區台僑發起洋流野餐日 沈伯洋錄影籲返台投票

中央社／ 舊金山7日專電

台北市長選戰倒數，由舊金山灣區台僑發起的「台美民主工作站」舉辦「洋流野餐日」，主辦單位表示共有上千人參與。民進黨台北市長參選人沈伯洋錄製影片，向在美支持者表達感謝，也呼籲鄉親返台投票

沈伯洋週末持續在台北掃街、造勢。他在影片中感謝鄉親關心台灣、為台灣發聲，同時呼籲讓洋流回家，「一滴水很小，但很多小水滴匯聚在一起，就會變成洋流」。

這場「灣區洋流野餐日」在加州古柏迪諾（Cupertino）紀念公園舉行。「台美民主工作站」規劃互動專區，讓與會者拍照打卡、留言，並安排太鼓表演炒熱氣氛。同時製作「洋流號登船證」，航線為舊金山到台北，象徵僑胞心意跨越太平洋。

主辦單位透過新聞稿表示，這場野餐會希望提供一個多元溫暖的交流空間，讓家庭、青年與長輩走向戶外，並將民間創作者設計的飄帶、貼紙等應援小物送給鄉親。與會者發揮創意穿戴橘色帽子、絲巾，也有全家人穿親子裝或化身為俏皮「小水滴」。

主辦單位指出，「台美民主工作站」為一群在美深耕、關心台灣民主的民間社群，深信守護民主是一場長跑，需要海內外持續投入；期盼透過凝聚海外台灣人的熱情與行動，匯小流成江海，成為台灣民主長遠發展中最堅實的海外後盾。

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