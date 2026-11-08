蔣萬安辦安心大遊行 黃國昌籲民眾黨支持者一起上街頭

台北市長蔣萬安將於11月14日舉辦「安心大遊行」，民眾黨主席黃國昌今天表示，藍白北市合作如同「倒吃甘蔗，越來越甜」，相信大家目標一致。遊行當天民眾黨秘書長周榆修會率民眾黨6位台北市議員參選人一同出席，也呼籲所有支持者一起走上街頭。

爭取連任的台北市長蔣萬安將於14日舉辦「安心台北，有你有我」大遊行，下午2時30分出發，分2條路線，由蔣萬安與競總主委盧秀燕，及妻子石舫亘分頭帶領，邀市民走上街頭。

民眾黨主席黃國昌今天上午在出席國民黨新北市議員陳明義競總成立大會前受訪表示，民眾黨跟國民黨在台北市的合作，如同他先前所說「倒吃甘蔗，越來越甜」，一步步往前邁進，相信大家的目標是一致的。

黃國昌指出，蔣萬安舉辦的「安心大遊行」，當天周榆修會率領民眾黨6位台北市議員參選人一同出席，也呼籲所有民眾黨的支持者、所有的小草，大家一起走上街頭，讓台北市民安心，拒絕恐懼。

黃國昌表示，如同國民黨新北市長參選人李四川所述，民眾黨、國民黨在新北市，彼此間的合作非常的密切，也期待未來在台北市，民眾黨跟國民黨都會依市民最大福祉進行努力。

對於立法院日前三讀修正通過與長者有條件免繳健保費相關的老人福利法第22條，行政院6日以違反憲法權力分立原則，決定不予副署。行政院長卓榮泰昨天前往新北市，幫民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台，他表示，錢坑法案目的是要破壞國家財政，影響國力，拖慢國家進步的腳步。台灣的腳步慢不得，所以該拒絕就要拒絕。

黃國昌表示，他想請問卓榮泰，台北市長者可以得到健保費補助，為何新北市長者卻沒有。如果要新北市長者也能得到補助，為何卓榮泰要封殺老人福利法修法，這明明是讓全國長者一致性的得到健康、醫療、平權。

黃國昌指出，卓榮泰昨天來到新北市幫蘇巧慧站台，呼籲卓榮泰應向新北市的長者解釋說明，為何卓榮泰親手扼殺這麼好的一個福利政策。