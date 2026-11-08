李乾龍稱「洋流」正退潮 沈伯洋讚薑是老的辣：感謝幫忙提醒支持者

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前出席黨部活動談到「洋流」效應，坦言確實破圈，但正逐漸退潮，國民黨危機已過。民進黨台北市長候選人沈伯洋也認同，直言李「薑是老的辣」，洋流發生確實比他預料早好幾個禮拜，所以也不斷提醒支持者要戒慎恐懼。

李乾龍6日出席雲林縣黨部黨慶活動，談到沈伯洋掀起的「洋流」直言聲勢確實成功破圈，對國民黨產生威脅，不過「洋流」發酵較早正逐漸退潮，若晚2、3周才出現，藍營選情恐面臨更大壓力。

沈伯洋表示，李乾龍對政治觀察非常精準，他兩個月前就講過洋流整個的發生比他預料早了好幾個禮拜，這也是為什麼要戒慎恐懼，因為這個有沒有辦法到投票日讓大家真能夠出門投票，完全是另外一件事，很謝謝李跟大家提點了這件事。