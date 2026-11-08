謝典霖遭羈押至今 鄭麗文、韓國瑜溪州站台批司法浮濫喊改革

彰化縣議長謝典霖涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今。謝典霖服務團隊今天仍在溪州鄉舉行競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜都到場支持。鄭麗文表示，近年檢調羈押過於浮濫，且羈押期間過長，她已與國民黨智庫及黨團溝通討論，認為必須全面進行司法制度根本改革，避免檢調動輒羈押取供。

針對謝典霖遭羈押，鄭麗文指出，這種情況是台灣民主選舉幾十年來第一次。她以美國為例表示，選前期間檢調不會採取任何強制動作，以免干擾選舉。美國期中選舉剛結束，這段期間司法高度自制，尤其羈押牽涉人身自由，非不得已也必須符合嚴格標準才會啟動。

鄭麗文接著表示，這種情況不只發生在彰化，而是全台灣都有，因此今年選舉特別冷清，寒蟬效應正在全台發酵。她認為，民調受訪率奇低，民眾接到電話不願回答，尤其國民黨支持者表態率明顯降低，原因是擔心被做記號、遭國家機器對付，讓民調公司也苦不堪言。

「選舉不能選成這樣，我們不能沉默、不能視而不見。」鄭麗呼籲大家在關鍵時刻勇敢站出來，11月28日用選票守護公理正義，幫謝典霖度過難關。

韓國瑜也到場力挺謝典霖，他表示，謝典霖遭收押在台灣民主政治史上沒有發生過，因此今天一定要來，並感謝鄉親對謝家和謝典霖的支持。他指出，謝典霖擔任議員以來，對弱勢、教育、議會開放及農民都有所照顧；謝衣鳯上週也在立法院強力推動提高老農津貼至1萬5000元，謝家對彰化的服務有目共睹，希望鄉親在重要時刻集中選票，全力支持。