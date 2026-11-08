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陳亭妃出席朱正軒競總成立 再催票喊支持度不等於選票

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議員朱正軒今競總成立，會場湧入逾千名支持者，聲勢強強滾。記者謝進盛／攝影
台南市議員朱正軒今競總成立，會場湧入逾千名支持者，聲勢強強滾。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃，今近午出席永康區市議員朱正軒競總成立時再度向支持者喊話，重申支持度不等於選票，絕對不能掉以輕心，28日一定要去投票，票票入匭才是關鍵。

朱正軒是立委林宜瑾子弟兵，本屆高票當選，這次尋求連任呼聲高，朱正軒不敢大意，持續在基層密集拜票，因任內身段低，支持者橫跨藍綠，今競總成立，會場湧入逾千名支持者，聲勢強強滾。

包括台南市長黃偉哲、與賴清德總統長期交好的總統府國策顧問康銀壽（志明）、立委陳培瑜、民進黨台南市黨部主委林志展及多名市議員出席，熱情支持者高喊「朱正軒凍蒜！」炒熱選戰氣氛，黃偉哲更贈送朱正軒「穩條」選舉小物，不忘叮嚀支持者一定要去拉票。

陳亭妃也趕至現場，強調從政28年謝謝支持者一路相陪、加油，自己一時一刻不敢放鬆，她也話鋒一轉說，在這最後選戰20天至關重要，很多人跟她說有如此高的支持度不用煩惱，她要強調的是，這才是要煩惱的事。

陳亭妃指出，當支持度不被視為選票，一切都是空的，因為最怕的是最後沒去投票，因此近日從3日起騎鐵馬37區催票，10日會來永康，27日要去新營長勝營區，重點就是要催票，大家一定要出來投票。

陳亭妃更高聲連續3次詢問台下鄉親好不好？也獲得「好！」熱情回應。陳表示，只有票票入匭，才能向人家說，咱當選了。反觀，只要11月28日票還沒開出來都要戰戰兢兢，拜託鄉親們一票一票催，一票一票拉，一定要票票入匭。

台南市長黃偉哲贈送朱正軒「穩條」選舉小物，不忘叮嚀支持者一定要去拉票。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲贈送朱正軒「穩條」選舉小物，不忘叮嚀支持者一定要去拉票。記者謝進盛／攝影

台下熱情支持者高喊凍蒜，陳亭妃熱情回應。記者謝進盛／攝影
台下熱情支持者高喊凍蒜，陳亭妃熱情回應。記者謝進盛／攝影

台南市議員朱正軒競總今成立，賣力揮舞戰旗。記者謝進盛／攝影
台南市議員朱正軒競總今成立，賣力揮舞戰旗。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今近午出席永康區市議員朱正軒競總成立時再度向支持者喊話，重申支持度不等於選票，絕對不能掉以輕心。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃今近午出席永康區市議員朱正軒競總成立時再度向支持者喊話，重申支持度不等於選票，絕對不能掉以輕心。記者謝進盛／攝影

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