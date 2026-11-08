陳亭妃出席朱正軒競總成立 再催票喊支持度不等於選票

民進黨台南市長候選人陳亭妃，今近午出席永康區市議員朱正軒競總成立時再度向支持者喊話，重申支持度不等於選票，絕對不能掉以輕心，28日一定要去投票，票票入匭才是關鍵。

朱正軒是立委林宜瑾子弟兵，本屆高票當選，這次尋求連任呼聲高，朱正軒不敢大意，持續在基層密集拜票，因任內身段低，支持者橫跨藍綠，今競總成立，會場湧入逾千名支持者，聲勢強強滾。

包括台南市長黃偉哲、與賴清德總統長期交好的總統府國策顧問康銀壽（志明）、立委陳培瑜、民進黨台南市黨部主委林志展及多名市議員出席，熱情支持者高喊「朱正軒凍蒜！」炒熱選戰氣氛，黃偉哲更贈送朱正軒「穩條」選舉小物，不忘叮嚀支持者一定要去拉票。

陳亭妃也趕至現場，強調從政28年謝謝支持者一路相陪、加油，自己一時一刻不敢放鬆，她也話鋒一轉說，在這最後選戰20天至關重要，很多人跟她說有如此高的支持度不用煩惱，她要強調的是，這才是要煩惱的事。

陳亭妃指出，當支持度不被視為選票，一切都是空的，因為最怕的是最後沒去投票，因此近日從3日起騎鐵馬37區催票，10日會來永康，27日要去新營長勝營區，重點就是要催票，大家一定要出來投票。

陳亭妃更高聲連續3次詢問台下鄉親好不好？也獲得「好！」熱情回應。陳表示，只有票票入匭，才能向人家說，咱當選了。反觀，只要11月28日票還沒開出來都要戰戰兢兢，拜託鄉親們一票一票催，一票一票拉，一定要票票入匭。

台南市長黃偉哲贈送朱正軒「穩條」選舉小物，不忘叮嚀支持者一定要去拉票。記者謝進盛／攝影

台下熱情支持者高喊凍蒜，陳亭妃熱情回應。記者謝進盛／攝影

台南市議員朱正軒競總今成立，賣力揮舞戰旗。記者謝進盛／攝影