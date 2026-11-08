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柯文哲喊話蔣萬安幫邱臣遠站台？黃國昌：今晚會有驚喜、拭目以待

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
黃國昌表示，今晚邱臣遠造勢大會會有驚喜，大家拭目以待。記者黃子騰／攝影
黃國昌表示，今晚邱臣遠造勢大會會有驚喜，大家拭目以待。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天上午與民眾黨主席黃國昌出席新北市議員陳明義聯合競總成立大會。黃國昌表示，陳明義跟陳世軒父子雖然屬於不同的黨派，但是在新北市議會都站在選區、選民的立場各自為人民發聲，這是跨黨合作非常好的典範。

新北市議員陳明義今天舉辦聯合競選總部成立大會，特別以戶外運動會方式，邀請藍、白兩黨議員共同出席，包括新北市長候選人李四川、國民黨新北市議員陳偉杰、陳家琪、陳鴻源、陳儀君，民眾黨主席黃國昌、民眾黨新北市議員陳世軒、議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢、吳亞倫都一同出席，新北市長侯友宜也親自到場加持，展現藍白合氣勢。

被問及今天蠻多民眾黨小雞到場，台北市、新北市的藍白合作是不是比較順暢？之後會有機會安排柯文哲主席跟蔣萬安市長同台？黃國昌表示，與李四川彼此的聯繫、合作都非常密切。在台北市，民眾黨跟國民黨彼此之間的合作倒吃甘蔗、越來越甜，一步一步往前邁進，大家的目標是一致的。相信也期待未來在台北市，台灣民眾黨和中國國民黨不管是市長還是議員，都會站在台北市民最大的福祉共同來努力。

黃國昌表示，下個週末台北市長蔣萬安舉辦的安心大遊行，民眾黨秘書長會率6名議員參選人一起出席，呼籲所有台灣民眾黨的支持者，所有的小草，大家一起走上街頭，讓台北市民安心，拒絕恐懼。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚將舉辦造勢大會，柯文哲之前曾喊話蔣萬安市長去竹北幫邱臣遠站台。黃國昌被問及時表示，面對目前賴清德、卓榮泰的體制，台灣走向專制跟獨裁，以及民進黨政府長年執政下所發生的貪腐弊案，在野黨必須要有勇氣站出來對抗，相信今晚邱臣遠竹北造勢活動會非常地成功，大家都會有驚喜，請大家拭目以待。

關於卓榮泰不副署健保費補助，黃國昌痛批卓榮泰為什麼要封殺老人福利法的修法？這明明是讓全國的長者，一致性地能夠得到健康醫療平權。昨天來新北幫蘇巧慧站台，要求卓榮泰跟所有新北市的長者解釋、說明為什麼要扼殺給新北市的長者的福利政策。

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