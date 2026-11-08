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無視黨籍撤銷處分 上官秋燕高喊「支持鄭朝方」 獲讚竹東最勇敢俠女

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
上官秋燕今天在竹東菜市場「巧遇」鄭朝方，兩人握手合影，上官秋燕更高喊「「支持鄭朝方，竹東會更好！」 。記者郭政芬／攝影
上官秋燕今天在竹東菜市場「巧遇」鄭朝方，兩人握手合影，上官秋燕更高喊「「支持鄭朝方，竹東會更好！」 。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣議員候選人上官秋燕日前因前往民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的競選大會，遭國民黨新竹縣黨部認定涉嫌違紀輔選，建請撤銷黨籍並呈報中央核定。上官秋燕今天在竹東菜市場「巧遇」鄭朝方，兩人握手合影，上官秋燕更高喊「「支持鄭朝方，竹東會更好！」 ，鄭朝方當場回「給我們竹東最正義的俠女一個掌聲，最勇敢的」。

鄭朝方與竹東鎮長郭遠彰今天早上前往竹東菜市場拜票，並與上官秋燕一度同框。上官秋燕在現場大聲疾呼、三度喊出支持口號：「支持鄭朝方，竹東會更好！」「一定要支持讓鄭朝方進到我們新竹縣。」「讓郭遠彰來領導我們竹東鎮」， 鄭朝方也當場熱情回應「給我們竹東最正義的俠女一個掌聲，最勇敢的」，雙方互動熱絡，還有鄉親在旁直呼「加油！」

上官秋燕受訪時表示，周日市場人潮聚集，本就預定前來向鄉親請託拉票，沒想到這麼巧又碰上鄭朝方、未來的新竹縣長來這邊掃街，大家的希望與期待在他身上。竹東要進步，一定要靠一個好縣長，為竹東的建設來打拚。此外，她也大戰大讚郭遠彰理念健康、為人非常老實，好好的把竹東鎮成為竹東市。

獲國民黨提名的上官秋燕，因家人曾獲鄭朝方的協助，出席民進黨縣長候選人鄭朝方競總成立大會；另她成立競總時，爭取連任的無黨籍竹東鎮長郭遠彰有上台致詞。國民黨新竹縣黨部日前開會決議，要建請黨中央撤銷她的黨籍；對此，上官秋燕曾受訪說「別逼人太甚」。

鄭朝方也當場熱情回應「給我們竹東最正義的俠女一個掌聲，最勇敢的」，雙方互動熱絡，還有鄉親在旁直呼「加油！」記者郭政芬／攝影
鄭朝方也當場熱情回應「給我們竹東最正義的俠女一個掌聲，最勇敢的」，雙方互動熱絡，還有鄉親在旁直呼「加油！」記者郭政芬／攝影

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