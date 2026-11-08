台中市議長張清照競總成立 盧秀燕、江啟臣、鄭麗文齊站台

台中市議會議長張清照尋求議員四連霸、議長三連霸，今天成立競選總部，台中市長盧秀燕、國民黨市長候選人江啟臣與黨主席鄭麗文出席。盧、江盛讚張爭取到海線多項建設，也質疑中央政府看顏色給補助；鄭強調票開出來才是贏，盼中彰投3縣市全壘打。

張清照今天成立競選總部，現場超過3000名支持者，原台中縣長廖了以、張的胞兄前議長張清堂、立委羅廷瑋、多名台中市議員以及市府官員出席，盧秀燕、江啟臣與鄭麗文先後抵達，引爆全場熱情。

盧秀燕表示，過去8年認真打拚，台中市被評鑑為最幸福城市，她在1個半月就要卸任，台中要繼續幸福下去，就要選對人，市長投給江啟臣、議員投給張清照；她2018年當選市長，也是張第一次當選議長，2人有很深的感情，共同商量如何建設台中服務鄉親。

盧指出，這幾年海線的重大建設如台中海洋館、清水國民暨兒童運動中心，就花了20億元，1個區就能爭取到20億元，是因為有重量級的議長在；她也強調，台中老人健保補助1年就要編40億元，民進黨不支持全國老人健保，下屆市長一定要選對人，才能延續政策。

江啟臣表示，張清照爭取很多建設，如捷運橘線延伸清水、自由車室內場館，但以後者為例，中央到現在還不肯撥款，不知道是不是因為張是國民黨籍的議長；不僅如此，台中上繳給中央的稅金1年將近2000億元，拿回來的補助款和統籌分配稅款才800多億元，連一半都不到，非常不公平。

江說，張清照連任，海線建設才能夠延續，如果自己也當選市長，市長、議員通力合作，整個大台中的建設都會大大的「OK」，比現在更幸福、更進步，讓台中超越台中。

鄭麗文表示，選舉倒數計時，今年的氣氛與過去幾年不太一樣，相信大家都能感受到；司法壓迫，選舉不公，很多人不敢表態，感到害怕，但為了大台中的發展，更應該團結、堅定、勇敢，支持對的人。

鄭說，中台灣非常重要，是台灣的脊梁，國民黨推出南投縣長許淑華是1號，彰化縣長候選人魏平政是2號，江啟臣則是3號，1、2、3，顧台灣；大家都說台中一定會贏很多，但票還沒開出來都不算數，拜託大家11月28日一定要出門投票。

張清照感謝鄉親的栽培，表示未來一定會接續各項建設，拜託鄉親支持，讓他繼續為海線服務。

張清照今天成立競選總部，現場湧入約3000人。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕（前中）盛讚張清照（前右）為海線爭取建設，強調要選對人才能延續好的政策。記者陳敬丰／攝影