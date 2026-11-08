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民進黨示警中共介選 籲用選票阻止威權滲透民主台灣

中央社／ 台北8日電

民進黨中國部今天表示，中共以人流、金流、組織流、訊息流等4種手法深入台灣基層，影響台灣的選舉與政治決策，呼籲所有政黨都應共同防範，民眾也應睜大眼睛，用選票阻止威權中國滲透民主台灣。

民進黨中國部今天在臉書撰文指出，中共對台滲透的目的，就是培植願意配合北京政治操作的在地勢力，從地方選舉逐步擴大到中央決策，進而影響台灣的國防安全、兩岸政策與民主自主決策。最危險的是，這些政治目的往往隱藏在看似正常的交流活動中，讓統戰滲透不易被察覺。

民進黨中國部表示，中共最危險的手法，就是將統戰目的隱藏在日常交流與地方活動中，透過人流建立關係、金流輸送利益、組織流擴大動員，再結合訊息流影響政治認知。這些管道一旦相互串連，就可能形成長期運作的在地協力網絡，逐步影響台灣的選舉與政治決策，尤其有4種手法值得各界注意。

民進黨中國部指出，這4種手法分別是「以交流招待建立人脈，逐步形成政治依附」、「以資金利益建立關係，扶植政治協力力量」、「以地方組織串連人脈，建立在地動員網絡」以及「以資訊操弄影響認知，讓政治宣傳滲入日常」。

民進黨中國部指出，中共企圖滲透台灣固然可惡，但那些明知北京正在統戰台灣，卻仍配合其政治操作，甚至協助境外勢力介入選舉的政治人物，更應受到社會最嚴格的檢驗。

民進黨中國部最後表示，面對中共從人流、金流、組織流到訊息流的全面滲透，所有政黨都應共同防範，選民也應睜大眼睛，檢視參選人與北京的政治往來及利益關係，絕不能讓配合中共統戰的政治人物，利用台灣的民主制度，反過來傷害台灣的民主，也要用選票阻止威權中國滲透民主台灣。

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