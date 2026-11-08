快訊

台股2天重挫7.56%⋯00949僅跌1.92% 專家揭3大抗跌關鍵

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／謝典霖遭羈押拚連任 鄭汝芬啜泣喊「用選票救回丈夫和兒子」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議長謝典霖與其父謝新隆遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今，今天舉行謝典霖競選總部成立，其胞姊、立委謝衣鳯今天出席帶代替謝典霖懇託鄉親支持。記者林敬家／攝影
彰化縣議長謝典霖與其父謝新隆遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今，今天舉行謝典霖競選總部成立，其胞姊、立委謝衣鳯今天出席帶代替謝典霖懇託鄉親支持。記者林敬家／攝影

彰化縣議長謝典霖與其父謝新隆因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今。謝典霖因已登記參選下屆議員選舉，今天在溪州鄉舉行競選總部成立大會，母親、前立委鄭汝芬上台致詞時啜泣，懇託鄉親幫忙用選票把丈夫和兒子救回來。

鄭汝芬指出，要不是有鄉親朋友相挺、鼓勵，她實在沒有勇氣站在這裡，「我們沒有用到特權，或對司法的評論，只希望鄉親好朋友把我的丈夫和兒子用選票救回來。」她一度哽咽，也為這次活動有許多不方便及招待不周的地方向大家致歉，感謝今天許多人站出來為她和謝家相挺，也感謝大哥、兄嫂及家人的幫忙。

鄭汝芬也說，每天睡前都會想到丈夫，不知道他在裡面有沒有想她，丈夫的辛苦她無法替他承受，到了這個年紀還被帶去那裡，有很多不適，因此拜託溪州、埤頭、田尾、北斗等地鄉親，以及社區、社團幫忙拉票、拜票，「相信典霖和我的丈夫就會很快被你們救出來，讓服務團隊繼續服務。」

謝典霖競選總部成立大會現場湧入約3000名支持者，花籃也綿延全場，不少企業與支持者以「守正待明」、「清白昭雪」、「風雨同行」等字句表達祝福。

謝典霖胞姊、立委謝衣鳯今天也到場，雖不斷拱手向鄉親表達拜託，但神情嚴肅。謝衣鳯指出，爸爸和弟弟今天無法到場，她感謝鄉親過去以來對阿公、媽媽、弟弟及她的支持，相信爸爸如果今天站在這裡，應該也會希望她共同支持謝典霖。

她也說，這次弟弟無法到場，她要代替他拜託大家支持連任，並表示謝典霖過去在地方建設上，不論教育、道路、路燈或水溝，都盡到議員、議長的職責，希望鄉親這次繼續支持他連任。

話鋒一轉，謝衣鳯也提到，既然政黨候選人都已經提名，也拜託大家共同支持獲提名的候選人順利當選，雖未直接點名魏平政，謝衣鳯這番談話被解讀為對國民黨縣長提名人選的表態。

謝衣鳯最後表示，自己也沒什麼話可以再說，很抱歉都笑不出來，有人問她為什麼都沒有笑容，但遇到這樣的事情，實在沒有心情笑得太高興。

彰化縣議長謝典霖被羈押至今，因爭取議員連任，今天仍舉行競選總部成立，其母親、前立委鄭汝芬今天哽咽致詞請求鄉親繼續支持。記者林敬家／攝影
彰化縣議長謝典霖被羈押至今，因爭取議員連任，今天仍舉行競選總部成立，其母親、前立委鄭汝芬今天哽咽致詞請求鄉親繼續支持。記者林敬家／攝影

彰化縣議長謝典霖被羈押至今，因爭取議員連任，今天仍舉行競選總部成立，現場湧入支持者。記者林敬家／攝影
彰化縣議長謝典霖被羈押至今，因爭取議員連任，今天仍舉行競選總部成立，現場湧入支持者。記者林敬家／攝影

2026九合一選舉

謝典霖 丈夫 罷免 2026九合一選舉 彰化縣選舉 貪污

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義水上柳新村選舉出現夫妻檔競爭 票少別生氣「選後還是一家人」

獨／陳見賢、邱臣遠藍白首度同台！公開力挺喊話：他有理想、有執行力

彭一書土城競總成立大會 蘇貞昌、蘇巧慧父女接力站台挺連任

挺柯志恩復刻韓流3山造勢 王金平批綠執政像「鐵管外金、內已生鏽」

相關新聞

影／謝典霖遭羈押拚連任 鄭汝芬啜泣喊「用選票救回丈夫和兒子」

彰化縣議長謝典霖與其父謝新隆因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今。謝典霖因已登記參選下屆議員選舉，今天在溪州鄉舉行競選總部成立大會，母親、前立委鄭汝芬上台致詞時啜泣，懇託鄉親幫忙用選票把丈夫和兒子救回來。

台中藍綠激戰老人健保補助…藍質疑何當選恐取消 綠批造謠抹黑

行政院不副署全國老人健保補助，延燒到縣市選舉戰場，台中市原本就有實施，國民黨團質疑民進黨候選人何欣純在立院缺席投票，若當選恐取消台中的補助；綠營反擊，何早就承諾延續健保補助，藍營請勿在造勢場合造謠抹黑，應回歸政策與理念的對決。

賴瑞隆攻藍營票倉哈囉市場狂喊「買5份」驚訝全場 理由曝光攤商笑了

選戰倒數20天，高雄市長候選人「短兵相接」，國民黨候選人柯志恩今天一早到苓雅區三和市場掃街，民進黨候選人賴瑞隆則直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，且看到喜歡的攤位都囑託助理「買五份」，他笑說，因為他籤號5號，加上4位市議員候選人一起掃街，「統統有獎」幫大家加菜。

沈伯洋盼請益蔣友柏、黃珊珊 蔣萬安用2個字回應：尊重

年底選戰倒數20天，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拜會國民黨籍的台北市議會前議長陳健治引發關注，沈日前接受專訪，被問是否也會拜會台北市前副市長黃珊珊？甚至蔣家第四代蔣友柏？沈強調希望有機會都能約到。台北市長蔣萬安今天也被問到，沈伯洋想拜會蔣友柏、黃珊珊的看法？蔣用兩個字回應「尊重」。

陳亭妃出席朱正軒競總成立 再催票喊支持度不等於選票

民進黨台南市長候選人陳亭妃，今近午出席永康區市議員朱正軒競總成立時再度向支持者喊話，重申支持度不等於選票，絕對不能掉以輕心，28日一定要去投票，票票入匭才是關鍵。

柯文哲喊話蔣萬安幫邱臣遠站台？黃國昌：今晚會有驚喜、拭目以待

國民黨新北市長候選人李四川今天上午與民眾黨主席黃國昌出席新北市議員陳明義聯合競總成立大會。黃國昌表示，陳明義跟陳世軒父子雖然屬於不同的黨派，但是在新北市議會都站在選區、選民的立場各自為人民發聲，這是跨黨合作非常好的典範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。