影／謝典霖遭羈押拚連任 鄭汝芬啜泣喊「用選票救回丈夫和兒子」

彰化縣議長謝典霖與其父謝新隆因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今。謝典霖因已登記參選下屆議員選舉，今天在溪州鄉舉行競選總部成立大會，母親、前立委鄭汝芬上台致詞時啜泣，懇託鄉親幫忙用選票把丈夫和兒子救回來。

鄭汝芬指出，要不是有鄉親朋友相挺、鼓勵，她實在沒有勇氣站在這裡，「我們沒有用到特權，或對司法的評論，只希望鄉親好朋友把我的丈夫和兒子用選票救回來。」她一度哽咽，也為這次活動有許多不方便及招待不周的地方向大家致歉，感謝今天許多人站出來為她和謝家相挺，也感謝大哥、兄嫂及家人的幫忙。

鄭汝芬也說，每天睡前都會想到丈夫，不知道他在裡面有沒有想她，丈夫的辛苦她無法替他承受，到了這個年紀還被帶去那裡，有很多不適，因此拜託溪州、埤頭、田尾、北斗等地鄉親，以及社區、社團幫忙拉票、拜票，「相信典霖和我的丈夫就會很快被你們救出來，讓服務團隊繼續服務。」

謝典霖競選總部成立大會現場湧入約3000名支持者，花籃也綿延全場，不少企業與支持者以「守正待明」、「清白昭雪」、「風雨同行」等字句表達祝福。

謝典霖胞姊、立委謝衣鳯今天也到場，雖不斷拱手向鄉親表達拜託，但神情嚴肅。謝衣鳯指出，爸爸和弟弟今天無法到場，她感謝鄉親過去以來對阿公、媽媽、弟弟及她的支持，相信爸爸如果今天站在這裡，應該也會希望她共同支持謝典霖。

她也說，這次弟弟無法到場，她要代替他拜託大家支持連任，並表示謝典霖過去在地方建設上，不論教育、道路、路燈或水溝，都盡到議員、議長的職責，希望鄉親這次繼續支持他連任。

話鋒一轉，謝衣鳯也提到，既然政黨候選人都已經提名，也拜託大家共同支持獲提名的候選人順利當選，雖未直接點名魏平政，謝衣鳯這番談話被解讀為對國民黨縣長提名人選的表態。

謝衣鳯最後表示，自己也沒什麼話可以再說，很抱歉都笑不出來，有人問她為什麼都沒有笑容，但遇到這樣的事情，實在沒有心情笑得太高興。

彰化縣議長謝典霖被羈押至今，因爭取議員連任，今天仍舉行競選總部成立，其母親、前立委鄭汝芬今天哽咽致詞請求鄉親繼續支持。記者林敬家／攝影