綠營控「假旗行動」翻車？蔣萬安怒反擊：不好就翻臉不認 稱對方反串

選戰倒數20天，昨網路熱議一段影片，一名身穿「洋流」衣服的男子站路中央，不斷揮舞「洋流」旗幟，有綠營指稱這是藍營發起的「假旗行動」，但傳出後該男子被發現出現在沈伯洋車掃。台北市長蔣萬安今被問及此事，蔣說，不希望對手陣營「好的都說是自己的陣營，不好的影響就翻臉不認，然後就扣給對手，然後說是對方反串。」

蔣萬安今天上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立，對於昨天沈伯洋到內湖南港舉辦大洋流車掃，針對綠營指控藍營發起「假旗行動」？還有社群也有網友質疑，昨天港湖車掃有噪音及擋路等狀況？

蔣萬安今受訪說，選舉在最後階段，各自的支持者都會越來越熱情，但是也不希望就是說，好的都說成是自己的陣營，那有不好的影響就翻臉不認，然後就扣給對手，然後說是對方反串。