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林國漳只參加公辦政見 藍營再邀「辯論」他諷：不敢辯論可轉行

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長候選人吳宗憲（中）兩個多月來多次邀請對手林國漳辯論，日前更發出公開辯論邀請函。圖／吳宗憲競辦提供
縣長候選人吳宗憲（中）兩個多月來多次邀請對手林國漳辯論，日前更發出公開辯論邀請函。圖／吳宗憲競辦提供

北高兩市辯論話題火熱，國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲主張辯論，對手林國漳只參加公辦政見會。國民黨縣黨部今表示，林國漳在國營事業任職經歷、企業投資是否賺紅錢？數百面看板若多由支持者贊助有無申報紀錄？這些都會影響判斷，應該透過辯論說清楚；前縣議員謝志得更在臉書貼文，如果「連辯論都沒膽，還想當縣長？」可考慮轉行。

吳宗憲兩個多月來多次邀請公開辯論，日前更發出公開邀請函，林國漳說，18日與21日兩場公辦政見會，已足以說明縣政藍圖。縣黨部表示，林國漳曾任國光電力董事、環能海運監察人及華航獨立董事，這些任職期間與賴清德、陳金德等新潮流要角職務升遷的時間重疊，外界質疑林與新潮流關係及遴聘過程，透過辯論更能說個明楚。

縣黨部對林國漳陣營日前的提告行動，無法理解？黨部指出，林國漳是艾特先進半導體公司股東及監察人，質疑該公司產品在中國大陸有銷售通路，要求林國漳說明是否曾領取該公司的股利或分紅？難道提告就能掩飾他是艾特先進的股東等事實？難道不需要向選民說清楚？

針對「耍賴欽點」看板，縣黨部強調，宜蘭是民進黨口中的民主聖地，但林國漳未經過初選程序，在賴清德總統多次勸說、民進黨中央通過特別徵召，期待你在辯論中說明黨中央依據哪些標準徵召、徵詢哪些地方意見做成決定？

針對與新潮流關係，林國漳說「沒有加入派系」，縣黨部說，難道沒有派系身分，就代表不受派系影響？是否就代表在人事、預算與建設決策上，林國漳能拒絕派系的要求？若輔選人士日後推薦人事，或要求優先推動特定工程，會如何處理？

宜蘭街頭的數百面林國漳競選看板，至少花了上千萬元，錢從哪裡來？林國漳競辦表示，多數看板由支持者無償提供或公職夥伴贊助。惟看板製作、架設及維護費用又由誰負擔？相關支出實物贊助有記錄申報？透過公開辯論更能讓縣民判斷？

此外，前縣議員謝志得近來對辯論，多次臉書貼文「要當縣長，至少得敢公開辯論，把理念講清楚吧！陳定南敢和王永慶辯！柯志恩敢和賴瑞隆辯！要選縣長，連接受公開檢驗的膽量都沒有？到底害怕什麼？

他嘲諷「不敢辯論，可以考慮轉行」，聲聲句句「陳定南精神」，格局與勇氣天差地遠；把公開辯論抹黑成選舉口水，是在侮辱陳定南奮不顧身挺鄉親的無畏勇氣，更愧對宜蘭民主聖地的神聖信仰！請兩位勇敢站出來，別讓台灣頭的民主精神蒙羞。

縣長候選人吳宗憲（中）兩個多月來多次邀請對手林國漳辯論，日前更發出公開辯論邀請函。圖／吳宗憲競辦提供
縣長候選人吳宗憲（中）兩個多月來多次邀請對手林國漳辯論，日前更發出公開辯論邀請函。圖／吳宗憲競辦提供

前縣議員謝志得關注選情，高雄市長辯論的隔天就貼文指出「陳定南敢和王永慶辯！柯志恩敢和賴瑞隆辯！要選縣長，連接受公開檢驗的膽量都沒有？到底害怕什麼？」圖／翻攝自謝志得臉書
前縣議員謝志得關注選情，高雄市長辯論的隔天就貼文指出「陳定南敢和王永慶辯！柯志恩敢和賴瑞隆辯！要選縣長，連接受公開檢驗的膽量都沒有？到底害怕什麼？」圖／翻攝自謝志得臉書

前縣議員謝志得關注選情，臉書貼文諷刺「不敢辯論，可以考慮轉行」；聲聲句句「陳定南精神」，格局與勇氣天差地遠。圖／翻攝自謝志得臉書
前縣議員謝志得關注選情，臉書貼文諷刺「不敢辯論，可以考慮轉行」；聲聲句句「陳定南精神」，格局與勇氣天差地遠。圖／翻攝自謝志得臉書

林國漳認為，11月18日與21日兩場公辦政見會，已足以說明縣政藍圖。圖／林國漳競辦提供
林國漳認為，11月18日與21日兩場公辦政見會，已足以說明縣政藍圖。圖／林國漳競辦提供

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