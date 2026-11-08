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拋「演唱會高雄人優先購票」引熱議 柯志恩：多少比例需要精算

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選柯志恩今早到國民市場掃街，一名小朋友上前要求合影，柯志恩拿起手機幫兩人自拍。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選柯志恩今早到國民市場掃街，一名小朋友上前要求合影，柯志恩拿起手機幫兩人自拍。記者徐白櫻／攝影

高雄發展演唱會經濟，國民黨高雄市長候選人柯志恩近日提及，未來將爭取「高雄人優先購票」，網友批評，演唱會就是要吸引外地人來高雄，這樣賺不到觀光住宿費，另外可能衍生黃牛票問題。柯志恩表示，演唱會考驗城市的負荷量，所以她拋出市民優先構想，至於比例多少需要精算。

考量演唱會辦在高雄，卻有很市民搶不到票。柯志恩6日晚間與議員邱于軒、許采蓁臉書直播時提及，市府提供場地優惠及行政協助，針對配合實名制的演唱會，盼比照信用卡優惠模式，爭取高雄市民優先購票。讓市民不再面臨演唱會辦在家門口，卻買不到門票的窘境。

「高雄人優先購票」想法一出引發熱議，有網友質疑，若演唱會名額優先留給高雄在地人，恐怕會減少外地及海外遊客來高雄消費與住宿意願，不利觀光，另衍生黃牛票等問題。

柯志恩今天受訪表示，她在直播當中拋出這樣的想法，比照信用卡客戶為優先概念，希望給市民多一點（名額），畢竟高雄城市負荷量都有市民的納稅錢，所以是否能夠給市民有優先選擇，至於比例多少，需要經過精算。

柯志恩強調，外界也不要完全忽略高雄人的消費能力，若能夠優先購票進場的話，對整個商圈帶動也都具有非常大的意義，她只是先拋出這樣的議題，細節部分，還要跟非常多的世界級演唱會經紀公司及其他方面進一步討論。

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