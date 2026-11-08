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李四川、黃國昌合體替陳明義站台 李痛批卓榮泰封殺長輩健保補助

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌到場，再度與李四川合體。記者黃子騰／攝影
民眾黨主席黃國昌到場，再度與李四川合體。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天出席新北市議員陳明義聯合競總成立大會，並再度與民眾黨主席黃國昌合體。李四川表示，藍白合選前、選後都不會有任何改變，李四川並痛批卓榮泰封殺長輩健保費補助，心中只有選舉，應該對新北市民說對不起。

新北市議員陳明義今天舉辦聯合競選總部成立大會，特別以戶外運動會方式，邀請藍、白兩黨議員共同出席，包括新北市長候選人李四川、國民黨新北市議員陳偉杰、陳家琪、陳鴻源、陳儀君，民眾黨主席黃國昌、民眾黨新北市議員陳世軒、議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢、吳亞倫都一同出席，新北市長侯友宜也親自到場加持，展現藍白合氣勢。

因昨天李四川才剛出席民眾黨新北市議員陳世軒競總成立大會，今天又再度與民眾黨主席黃國昌合體，被問及是否要展現藍白合的氣勢。李四川說，他跟黃國昌主席平常就時常熱線，除了昨天為陳世軒議員站台，對新北市的民眾黨議員候選人也時常站台。

李四川說，感謝今天黃國昌主席也來幫國民黨的議員陳明義站台，可見藍白合在選前、選後，都不會有任何的改變，也沒有任何的問題。我們有共同的目標，好的政策、好的人才，一定藍白合作。

行政院長卓榮泰昨天在蘇巧慧舉辦的晚會，說李四川在高雄的經驗是幫助韓國瑜被罷免。李四川表示，謝謝卓院長的指教，政治人物的施政不在於他時間的長短，雖然在高雄短短一年半的時間，但回到高雄時，還時常聽到高雄鄉親跟他說懷念路平、燈亮、水溝通。

李四川痛批卓榮泰封殺新北市80幾萬長輩的健保費補助，昨天又要新北市民只能夠支持蘇巧慧。他公開問卓榮泰為什麼心中只有選舉，封殺新北市80幾萬名長輩的權益，心中到底有沒有人民。另外為什麼蘇巧慧在卓榮泰院長前面不敢為新北市的長輩講一句話，甚至不為新北市的長輩講半句話。

李四川再批卓榮泰，蘇巧慧的家族可以拿到政府4000多萬的投資跟補助，但對於長輩每個月幾百塊的健保補助都不願意，這樣公平嗎？卓榮泰跟蘇巧慧都要對新北市的長輩說一句對不起。

新北市議員陳明義今天舉辦聯合競選總部成立大會，新北市長侯友宜、市長候選人李四川，藍、白兩黨議員都一同出席。記者黃子騰／攝影
新北市議員陳明義今天舉辦聯合競選總部成立大會，新北市長侯友宜、市長候選人李四川，藍、白兩黨議員都一同出席。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與李四川、陳明義高喊凍蒜。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與李四川、陳明義高喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

李四川表示，藍白合選前、選後都不會有任何改變。記者黃子騰／攝影
李四川表示，藍白合選前、選後都不會有任何改變。記者黃子騰／攝影

新北市議員陳明義今天上午舉辦聯合競總成立大會。記者黃子騰／攝影
新北市議員陳明義今天上午舉辦聯合競總成立大會。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉

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