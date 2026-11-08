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台中藍綠激戰老人健保補助…藍質疑何當選恐取消 綠批造謠抹黑

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市議會黨團質疑，何欣純在立院缺席老人健保補助投票，若當選恐取消台中的補助。圖／國民黨台中市議會黨團提供
國民黨台中市議會黨團質疑，何欣純在立院缺席老人健保補助投票，若當選恐取消台中的補助。圖／國民黨台中市議會黨團提供

行政院不副署全國老人健保補助，延燒到縣市選舉戰場，台中市原本就有實施，國民黨團質疑民進黨候選人何欣純在立院缺席投票，若當選恐取消台中的補助；綠營反擊，何早就承諾延續健保補助，藍營請勿在造勢場合造謠抹黑，應回歸政策與理念的對決。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，台中市老人健保補助從前市長胡志強任內開始實施，前市長林佳龍取消，時任社會局長呂建德現在是衛福部次長，更是阻擋這次老人福利法修法的黑手。

李中指出，台中老人健保補助每年約需40億元，若修法通過由中央負擔，市府可將經費用於更多社福或建設，何欣純卻在表決時缺席；相反的，她邀經濟部長龔明鑫站台時，保證台中可以普發現金，中央明明有錢，何卻要台中市自掏腰包，令人懷疑是為中央省錢，而非幫台中市謀福利。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天為議長張清照競總成立站台，會後受訪表示，行政院不副署老人健保補助，尤其台中市現在有補助但過去被斷過，更會引起民眾的質疑與擔心；中央反對的理由是什麼？恐怕何欣純要自己去問民進黨中央。

江啟臣強調，老人健保補助不是只有幫助長輩，根據健保署資料，全台65歲以上長者有400多萬人口，其中超過230萬人的保費是由兒女負擔，因此這個政策其實也能幫助到青壯世代，希望大家共同支持全國一致的老人健保補助。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，江啟臣和現任市長盧秀燕在造勢場合公然造謠，說何欣純當選會取消老人健保補助，但何明明多次強調會延續這個政策，難道造謠抹黑是江期待的選舉風氣？台中長輩可以放心，何欣純當選絕對會延續補助，更會加碼敬老愛心卡等福利。

民進黨議員、何欣純競總發言人陳淑華批評，江啟臣一再跟進何欣純的福利政策，如擴大敬老愛心卡、營養午餐免費等等，如今卻抹黑她早已承諾的老人健保補助。競總發言人林俊裕認為，市民期待正向溫暖的選舉，候選人應好好說明政策願景，而非恐嚇選民。

何欣純競總強調，江啟臣和國民黨團不該因為選情緊繃，就走回造謠抹黑的老路，應該以台中的政策、願景和理念正面對決。

何欣純競總強調，何多次保證會延續老人健保補助政策，呼籲江和藍營不要造謠抹黑恐嚇選民，應以台中的政策、願景和理念正面對決。圖／何欣純競總提供
何欣純競總強調，何多次保證會延續老人健保補助政策，呼籲江和藍營不要造謠抹黑恐嚇選民，應以台中的政策、願景和理念正面對決。圖／何欣純競總提供

江啟臣（中）出席台中市議長張清照（左）競總成立大會，會後受訪表示，台中市現在有補助但過去被斷過，中央不副署老福法修法，難免引起民眾擔心。記者陳敬丰／攝影
江啟臣（中）出席台中市議長張清照（左）競總成立大會，會後受訪表示，台中市現在有補助但過去被斷過，中央不副署老福法修法，難免引起民眾擔心。記者陳敬丰／攝影

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