選戰倒數20天最後衝刺 謝龍介：26日就會辦選前之夜

選戰進入倒數20天，各候選人催票快馬加鞭，國民黨台南市長候選人謝龍介今表示，他會把握最後關頭，結合議員、車隊市場加強掃街，不同一般候選人，他26日就會辦選前之夜。

台南學甲羅寓紀念館落成典禮，該紀念館斥資逾5000萬元由羅氏宗親出錢出力在學甲區民生街原東葫蘆堀打造，外觀為2層樓宏偉建築，謝龍介今受邀出席，並於市議員陳昆和、方一峰、蔡秋蘭等人同台。謝龍介會後受訪，也回應選戰最後如何衝刺？

「民進黨在台南長期執政累積民怨已深！」謝龍介說，民進黨在台南執政逾30年累積包袱，他在基層走都聽到許多鄉親在抱怨，這些年來的官商勾結都相當不舒服、不平，也會跨縣市邀請候選人來台南相互拉抬，對選舉非常樂觀，會全力以赴。

他也會更深入走到更基層，今下午就跟北區候選人童小芸一起掃街拜票。

謝龍介說，他會把握最後關頭，結合議員、車隊市場加強掃街，也會跨縣市邀請候選人來台南相互拉抬，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政近日都將南下助選。

他指出，在11月24日在花園夜市有造勢餐會，1人1000元，26日就舉辦選前之夜，27日競選最後一天安排大掃街，也會透過直播跟六都國民黨市長候選人連線「同框」。

台南學甲羅寓紀念館落成典禮，該紀念館斥資逾5000萬元由羅氏宗親出錢出力在學甲區民生街原東葫蘆堀打造，外觀為2層樓宏偉建築。記者謝進盛／攝影