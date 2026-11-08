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賴瑞隆攻藍營票倉哈囉市場狂喊「買5份」驚訝全場 理由曝光攤商笑了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影

選戰倒數20天，高雄市長候選人「短兵相接」，國民黨候選人柯志恩今天一早到苓雅區三和市場掃街，民進黨候選人賴瑞隆則直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，且看到喜歡的攤位都囑託助理「買五份」，他笑說，因為他籤號5號，加上4位市議員候選人一起掃街，「統統有獎」幫大家加菜。

賴瑞隆今（8）日一早與左營楠梓區市議員李雅慧、黃文志，以及市議員候選人尹立、張以理前往哈囉市場掃街拜票，向週末採買、用餐的市民問早。沿途攤商與鄉親熱情加油，賴瑞隆一一感謝，懇託大家支持，力拚「市長當選、議會過半」。

對手柯志恩今天一早也展開市場掃街，賴瑞隆被問是否在「拚場」？他則說，他從小在市場長大，菜市場是他最熟悉的地方，最有人情味跟溫暖，除了他今天率4名市議員掃街外，其他選區議員也會分頭行動，全力爭取每張選票。

賴瑞隆說，最近他也接到國外好友，遠從歐洲、美國、日本回台投票，希望高雄不要走回頭路，市長陳其邁6年政績有目共睹，「我們把賽馬場變台積電，愛情摩天輪變演唱會經濟2.0」，進步感受得到。

賴瑞隆沿著攤位逐一拜票、發送飄帶，不少支持攤商送上大蒜、菜頭，預祝賴瑞隆當選，賴一見攤商熱情，邊喊「這個幫我買五份」，有攤商嚇到「買這麼多？」，還有議員候選人開玩笑「委員有開卡車來嗎？」賴瑞隆笑著解釋「我要買給市議員候選人，連他5個人，每個人都有份」。

整場掃街才進行約半小時，賴瑞隆越買越多，後面助理提著大包小包，連陪同掃街的議員助理也拿了不少菜頭，賴的幕僚笑說「委員掃街習慣，每次看到什麼就買什麼，支持辛苦的攤商。」

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，邊掃街邊囑託助理「買五份」，掃街半小時，連議員助理都提了不少戰利品。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，邊掃街邊囑託助理「買五份」，掃街半小時，連議員助理都提了不少戰利品。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，賴從小在市場長大，他今形容到市場掃街特別有感，有不少攤商送上支持。記者張議晨／攝影

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