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「洋流」炫風！攤販疑違規販售小物遭警方取締 沈伯洋回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
選舉倒數20天，選情越來越熱，民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」炫風席捲全台，不過卻有攤商疑似違規在造勢場合周邊販售小物，沈今早出席活動也提醒，「洋流」是有設計師，印製要取得授權，希望大家還是走議員、競總管道領取。記者曾吉松／攝影
選舉倒數20天，選情越來越熱，民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」炫風席捲全台，不過卻有攤商疑似違規在造勢場合周邊販售小物，沈今早出席活動也提醒，「洋流」是有設計師，印製要取得授權，希望大家還是走議員、競總管道領取。記者曾吉松／攝影

選舉倒數20天，選情越來越熱，民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」炫風席捲全台，不過卻有攤商疑似違規在造勢場合周邊販售小物，沈今早出席活動也提醒，「洋流」是有設計師，印製要取得授權，希望大家還是走議員、競總管道領取。而剩下時間會不會前往外縣市，沈表示，選情仍緊崩持續看行程微調或透過連線、錄影來幫忙。

沈伯洋表示，大家雖很想互相幫忙，但台北選情還是很緊繃，會看行程如何微調，看能做什麼或透過連線、錄影來幫忙。不過昨天港湖洋流大造勢吸引不少人潮，卻有攤販販售「洋流」小物遭取締，沈伯洋表示，洋流本身是有設計師印製還是要有相關授權，大部分的人去要授權之後在他的競總、議員服務處，都有飄帶的發放，希望大家還是可以走這樣的管道。

沈伯洋呼籲，還是希望大家能夠回來投票，就算戶籍不在台北也都能夠返鄉投票，只有大家回家投票投下自己對於生活、治理方式及未來的期待，就如同媒體人蔡康永像講的，只要能夠去投票就是贏了。

面對先前又一村水餃造勢事件，沈伯洋直言，支持者間沒必要有什麼衝突，市長選舉本就是候選人對決，如果雙方的支持者什麼有意見，應該是對市長候選人才對，包含之前肥皂香活動，對方也都直接來討教，要找他也不是不容易，如果是對著不同陣營支持者、店家面前叫囂讓他們心生恐懼，非常不贊成。

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