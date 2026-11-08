王忠銘連江縣長競選總部成立 提智慧島嶼願景 爭取21億經費推建設

連江縣長王忠銘競選總部成立大會今登場，馬祖四鄉五島地方人士齊聚力挺，前縣長劉增應、立委陳雪生及地方民代均到場。王忠銘提出「世代接力．幸福永續」理念，強調未來將以人才培育、智慧治理為施政核心，推動馬祖成為「韌性智慧島嶼」，並透露民國116年至119年智慧島嶼相關計畫已爭取約21億900萬元經費，獲行政院核定，將作為未來四年建設基礎。

成立大會由祥獅獻瑞揭開序幕，包括連江縣議會議長張永江、副議長林明揚，以及南竿、北竿、莒光、東引四鄉鄉長均出席，國民黨副主席李乾龍代表黨主席鄭麗文致意，前國發會主委陳美伶也到場。地方耆老以駿馬、糕粽、菜頭及蒜頭等吉祥物品獻上祝福，現場並安排四鄉青年代表分享地方發展願景。

王忠銘表示，自己投入公職近半世紀，從基層公務員到縣政領導，始終希望為家鄉盡一份心力。回顧馬祖歷任縣長推動的建設，從「閩東之珠．希望之鄉」、「海上桃花源」到「健康島嶼．幸福馬祖」，都是地方發展的重要基礎。四年前他提出「世代接力．幸福永續」，希望透過人才培育及制度建立，讓年輕世代逐步承擔地方發展責任。

談及施政成果，王忠銘指出，縣府近年從出生、就學、就業到老年照顧，逐步完善公共服務，包括提高生育補助至3萬、6萬、9萬及15萬元級距，推動公共托育、青年創業輔導、社會住宅及人才培育等政策；梅石藝文中心、縣民樂活體育館、福澳及介壽立體停車場、東莒旅運大樓等建設也陸續完成。

長者照顧方面，縣府推動帶狀皰疹疫苗補助、獨居老人服務鈴、社區關懷據點及共餐服務，並提高老花眼鏡補助。王忠銘表示，縣府近年獲「遠見雜誌」五星縣市首長獎及「天下雜誌」非六都最幸福城市等肯定，成果來自團隊與地方共同努力，未來仍須持續精進。

對於未來施政方向，王忠銘提出「韌性智慧島嶼」發展願景，將分兩階段推動。首先以培才、育才、留才為核心，透過菁英培育及離島特考充實公務團隊，讓優秀人才有機會留在馬祖；第二階段則導入智慧交通、智慧觀光、智慧文化、智慧醫療、智慧水網及智慧行政，提升公共服務效率與居民生活品質。

王忠銘表示，未來也將持續推動四鄉五島港埠升級、新縣府大樓、離島1000噸級RO/RO船舶，以及醫療、長者福利與寵物照顧服務升級。其中，民國116年至119年智慧島嶼相關計畫已獲行政院核定約21億900萬元經費，將成為後續推動建設的重要支撐。

立委陳雪生表示，過去與縣府團隊合作向中央爭取建設經費，中央地方及府會間的協調，是推動離島建設的重要力量。陳美伶則肯定馬祖地方創生及青年發展工作，強調青年返鄉與產業發展需要長期政策支持。

王忠銘強調，馬祖發展不能只看眼前，必須透過長期規劃及世代合作，讓年輕人有發展機會、長者獲得妥善照顧，持續完善交通、醫療及生活環境，打造更具韌性、更加宜居的四鄉五島。

連江縣長王忠銘競選總部成立大會今登場。圖／王忠銘提供