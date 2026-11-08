挺「洋流」店家控被叫囂 蔣萬安：並無謾罵衝突...畫面可接受公評

選戰倒數20天，台北市長蔣萬安日前到遼寧夜市掃街，遭質疑在挺「洋流」的又一村店家門口高呼口號，媒體今問蔣，又一村老闆娘昨出面稱當天狀況已是叫囂，立委賴士葆則質疑店家主動握手卻反稱被出征？蔣萬安今表示，昨天不管是市民朋友或媒體報導，畫面都可以接受公評。

蔣萬安今天上午出席陳炳甫競選總部成立受訪時說，其實大家看到當天的畫面，就可以很清楚了解到現場，「我們的支持者並沒有任何謾罵、負面的舉動，或是任何衝突，就是幫忙喊凍蒜加油，而且其實在其他的店家也是如此。」

蔣也說，另一方面他想要補充，其實這幾天在各地方掃時，也不是第一次遇到支持對手的店家，我們都是很有禮貌的，去跟店家來互動，甚至大家可以看到稍早之前到東區，也碰到一個支持對方的店家，也是非常友善的互動，這都可以接受檢驗。

蔣說，如果我們支持者是要出征是要去謾罵，為什麼我們遇到其他支持對手店家，不會如此，我想這個我們還是要來還原一下當時現場的狀況。

另外，對於有作家質疑蔣，聽到垃圾車的廣播幫忙拉票？蔣萬安說，選舉到最後階段，各式各樣的謠言滿天飛，連這種謠言都會出現，環保局已經第一時間出來闢謠，而且也要捍衛基層環保局同仁他們辛勞的付出。