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沈伯洋盼請益蔣友柏、黃珊珊 蔣萬安用2個字回應：尊重
年底選戰倒數20天，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拜會國民黨籍的台北市議會前議長陳健治引發關注，沈日前接受專訪，被問是否也會拜會台北市前副市長黃珊珊？甚至蔣家第四代蔣友柏？沈強調希望有機會都能約到。台北市長蔣萬安今天也被問到，沈伯洋想拜會蔣友柏、黃珊珊的看法？蔣用兩個字回應「尊重」。
另外，媒體今天問蔣，怎麼看名嘴陳揮文稱蔣萬安的1114造勢，與對手沈伯洋的相比看起來鳥鳥的？蔣萬安今天受訪表示，他就是呼籲所有的好朋友11月14號大家堅定的來捍衛這座城市的價值，「堅守我們期待的安定，大家走上街頭參與遊行，最重要是讓大家勇敢的站出來，在11月28號投關鍵的一票。」
由於沈伯洋下周的大洋流車掃要辦在關渡宮，蔣萬安今天上午也到關渡宮跑市政行程，媒體問，今天關渡宮表態力挺，是否感受到滿滿溫暖支持？蔣萬安說，非常感謝陳董事長，其實他這幾年和關渡宮有非常密切的合作，也謝謝董事長對地方有非常重要的貢獻，而且接下來會持續跟各地方社團宮廟，一步一腳印來爭取所有市民的持跟認同。
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