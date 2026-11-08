沈伯洋無限都更盤點國有地「選後再說…」 蔣萬安酸：用瞎猜的？

年底選戰倒數不到三周，台北市長選戰持續白熱化，民進黨台北市長候選人沈伯洋推「無限都更」政見，日前被問怎盤點國有地，沈稱「傾向選後再說」。台北市長蔣萬安今酸「你是用瞎猜的？還是說留到選後才講不敢接受民眾檢驗？」

蔣萬安今天上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立，對於沈伯洋的無限都更政見稱「傾向選後再說」怎麼盤點國有地？蔣說，推動任何政見，都必須要接受民眾的檢驗。所以沈提出都更政見被問國有地在哪裡，有多少能不能使用？這些都必須要清楚的說明，而不是選前喊很多的口號。

由於先前沈伯洋稱台北市兒虐案六都居首數據「用猜的」，蔣今也再酸沈伯洋盤點國有地，「你是用瞎猜的？還是說留到選後才講不敢接受民眾檢驗？」

蔣萬安也舉自己的具體政績，表示「我們都是扎扎實實的政績，關於都更不管是信維整宅、不管斯文里、南機場、虎林街等，都是非常具體的政績，來爭取民眾支持的基礎。」

台北市長蔣萬安今天上午出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立。記者林麗玉／攝影