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趙少康今晚將現身站台力挺 邱臣遠感謝：感謝各界跨黨派支持

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天出席民眾黨籍新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會。記者郭政芬／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天出席民眾黨籍新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會。記者郭政芬／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天出席民眾黨籍新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部成立大會，針對日前邀請台北市長蔣萬安出席竹北市長候選人邱臣遠造勢活動，柯文哲表示，感謝蔣萬安認同「在野力量大、夥伴相互支援」，但邀請只是由他提出，活動流程及實際安排都由邱臣遠競選團隊統籌，細節應由團隊說明。

對於前中廣董事長趙少康預計到場站台，並表示不在乎國民黨黨紀處分，邱臣遠表示，感謝趙少康、網紅館長陳之漢及各界好友的支持，也感謝柯文哲、民眾黨主席黃國昌及黨內公職人員全力相挺。對於不同政黨人士可能面臨的黨紀或現實困難，他表示理解，也感謝大家願意給予協助。

邱臣遠說，這次晚間的造勢活動以軟性演唱會、氣墊城堡及幸福市集呈現，希望展現竹北年輕、高生育率的城市特色，讓活動回歸市民本身。無論是逛市集、吃美食、唱歌或上台致詞，都歡迎各界好友以不同形式參與。

邱臣遠也預告，柯文哲今天下午將親自登上宣傳車擔任「麥克風手」，與他一同走入竹北街頭宣傳。團隊過去一個多星期也持續走訪夜市、傳統市場及巷弄，向地方民眾爭取支持。

邱臣遠表示，這場活動的主角是竹北市民，團隊將以謙卑態度、積極心情面對選舉，並喊話「善良的人善待竹北，挺善良的就支持三號邱臣遠」，邀請民眾參與幸福嘉年華。

竹北市長候選人邱臣遠今天晚間將舉辦大型的造勢活動，邱臣遠表示，感謝趙少康、網紅館長陳之漢及各界好友的支持。記者郭政芬／攝影
竹北市長候選人邱臣遠今天晚間將舉辦大型的造勢活動，邱臣遠表示，感謝趙少康、網紅館長陳之漢及各界好友的支持。記者郭政芬／攝影

民眾黨籍新竹縣議員候選人鍾心渝今天舉辦競選總部成立大會，現場有不少支持者參與。記者郭政芬／攝影
民眾黨籍新竹縣議員候選人鍾心渝今天舉辦競選總部成立大會，現場有不少支持者參與。記者郭政芬／攝影

2026九合一選舉

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