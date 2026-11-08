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蔣萬安掃街遭控霸凌店家 羅智強批沈伯洋：演不了暖男就販賣恐懼

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅智強指出，台北市長蔣萬安只是正常掃街，卻遭民進黨台北市長候選人沈伯洋陣營指控霸凌店家。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強指出，台北市長蔣萬安只是正常掃街，卻遭民進黨台北市長候選人沈伯洋陣營指控霸凌店家。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安日前到遼寧街夜市掃街，因支持者在「又一村」水餃店外高聲喊口號，民進黨台北市長候選人沈伯洋陣營卻指控霸凌店家。國民黨立委羅智強表示，沈伯洋辯論後頻頻出洋相，已無法再演「暖男」，於是公開販賣恐懼，相信台北市民會用選票戰勝沈伯洋的「人造恐懼」。

羅智強表示，自從辯論後，沈伯洋從暖男變成了「市政空心菜」，被國中生笑稱「沈伯洋太狼狽」，接著又胡「猜」台北市兒虐六都第一，結果打中高雄市長陳其邁，成了民進黨的豬隊友。「伯洋廢話題」更成為全網熱搜的笑柄，在這種情況下，沈伯洋已經無法再演「暖男」，乾脆直接撕開他的「洋皮」，露出霸凌者的黑熊本色。

他批評，沈伯洋舉辦「戒慎恐懼」之夜的目的很簡單，就是煽動仇恨、販賣恐懼、激化對立、凝聚支持者，甚至把支持者當成人肉盾牌，好讓大家忘記沈伯洋的「洋相草包說廢話」。

羅智強說，第一個登場的就是「霸凌慣犯沈伯洋，反控蔣萬安霸凌」。蔣萬安明明只是再正常不過的掃街，微笑拜訪每一個店家，支持者也熱情高喊口號，卻只因為短暫經過洋流店家，就被沈伯洋陣營、綠媒網軍說成像黑道一樣，率眾包圍「洋流」店家。沈伯洋更直接向蔣萬安嗆聲「有事情衝著我來」，意圖十分明顯，就是火上加油、拉高群眾對立。

羅智強指出，沈伯洋辯論時成了「空心菜」，又頻頻出洋相，只能靠對立和仇恨轉移焦點。演了兩個月暖男的沈伯洋，現在不演了，蔣萬安及其支持者們要更加小心。他呼籲，支持者避免與對方陣營發生衝突，遇到挑釁就比個愛心，祝對方平安幸福，避免與對方陣營支持者發生衝突，減少讓沈伯洋陣營做文章的機會。

羅智強也向沈伯洋喊話，指台北市民要的是安心，不是恐懼，相信台北市民會用選票戰勝沈伯洋的「人造恐懼」，蔣萬安更應積極、大方地走出去，親自向台北市民送上溫暖的安心與祝福。

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