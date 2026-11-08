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石舫亘北市草埔市場掃街邊買愛玉 直呼：家裡小孩愛吃

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
石舫亘一早到草埔市場掃街，受到不少婆婆媽媽們歡迎。記者邱書昱／攝影
石舫亘一早到草埔市場掃街，受到不少婆婆媽媽們歡迎。記者邱書昱／攝影

北市長選舉倒數不到一個月，尋求連任的台北市長蔣萬安近期由太太石舫亘助陣掃街。石舫亘親和力十足的個性，打中不少婆婆媽媽的心，今早10時到草埔市場掃街，過程中她買了半塊愛玉、蘋果汁等，直說家裡小孩愛吃；展現媽媽心繫小孩的一面。

石舫亘一早到草埔市場掃街，受到不少婆婆媽媽們歡迎，她也親切地向民眾們問早握手。現場更是由在地的立法委員王鴻薇、台北市議會議長戴錫欽、市議員秦慧珠、詹為元及議員參選人李明璇等人到場陪同掃街。

由於市場走到約莫兩車道的寬度，工作人員也特別提醒支持者們集中一排，盡可能地讓出通道，方便採買的民眾，同時也避免影響到攤商生意及撞到貨品等。

石舫亘掃街的過程中，她看到愛玉時也向攤商購買半塊，她向攤商說，家裡小孩愛吃。沿路也買了蘋果汁等伴手禮。

一間賣菜的攤商說，石舫亘選在10時多時掃街不錯，避開尖峰買菜的人潮「不然9時多，我客人多又來拜票，這樣要怎麼做生意。」

石舫亘一早到草埔市場掃街，受到不少婆婆媽媽們歡迎。記者邱書昱／攝影
石舫亘一早到草埔市場掃街，受到不少婆婆媽媽們歡迎。記者邱書昱／攝影

石舫亘經過甜品店時，也買了快愛玉，直說家裡小孩愛吃。展現媽媽心。記者邱書昱／攝影
石舫亘經過甜品店時，也買了快愛玉，直說家裡小孩愛吃。展現媽媽心。記者邱書昱／攝影

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