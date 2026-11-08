柯文哲邀幫邱臣遠站台沒出席 蔣萬安：會有各種方式加油打氣

年底選戰倒數20天，民眾黨創黨主席柯文哲日前邀台北市長蔣萬安今到竹北幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，不過蔣今並無此行程。對此，蔣今天受訪表示，因為很早就已經排定會跟李四川一起合體到新北，但因邱臣遠也是過去立法院非常好的同事，「一定會有各種方式，來給予邱加油打氣，也一定會一起努力。」

對於接下來選戰倒數20天，民眾黨主席黃國昌稱藍白合漸入佳境，蔣萬安說，謝謝黃國昌主席，過去這四年民眾黨議員在議會監督市政，而且也都提出非常具體、建設性的建議，所以接下來，「我們共同目標就是持續推動好的市政，造福更多的市民福祉，我們就會一起努力，也給予他們非常大的肯定。」

蔣萬安今天上午出席關渡宮行程後，也到國民黨議員陳炳甫競選總部成立大會，不過由於蔣萬安與柯文哲是否會在11月21日民眾黨全國造勢大會合體，柯文哲日前稱，其實民眾黨在這幾天最大活動應該是今天在竹北的邱臣遠造勢，看蔣萬安要不要去竹北？甚至中廣前董事長趙少康、國民黨前主席朱立倫也都認為，只要對選情有幫助，蔣萬安都應該要去。

蔣萬安今天表示，因為今天很早就已經排定會跟李四川一起合體到新北幫忙，但是因為臣遠也是他過去立法院非常好的同事，所以一定會有各種方式，來給予邱加油打氣，也一定會一起努力。