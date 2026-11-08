藍白合各自解讀？柯文哲：民眾黨堅持誠信原則 國民黨每天變來變去

選前倒數，新竹縣長與竹北市長選情激烈，昨天竹縣副縣長陳見賢公開表態支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，而徐欣瑩昨天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥等人的聯合競選總部成立大會等，對於藍白合爭議，民眾黨柯文哲今天回應，對於國民黨每天變來變去的作法，也只能霧裡看花、不便評論，但民眾黨仍會堅持誠信原則。

柯文哲今天早上參加民眾黨新竹縣議員候選人鍾心渝競總成立大會，談及新竹縣藍白合爭議表示，柯文哲表示，民眾黨經營政黨講求「正直誠信」及「說到做到」的合約精神，先前已明確宣布新竹縣不在藍白合協議範圍內，希望爭議不要外溢至其他地區。

對於國民黨新竹縣副縣長陳見賢公開表態支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，國民黨縣黨部回應「藍白是兄弟，不是敵人」，不追究黨紀，柯文哲表示，國民黨內部政策與決策，民眾黨無法干預。

柯文哲表示，民眾黨完全按照協議執行，也已清楚表明新竹縣不在藍白合協議範圍內，因此希望這件事不要影響其他地區。至於國民黨內部如何處理，他坦言無法干預，就像國民黨在台北市的政策一下子禁止、一下子開放，民眾黨只能被動面對，對於國民黨每天變來變去的作法，也只能霧裡看花、不便評論，但民眾黨仍會堅持誠信原則。

竹北市長候選人邱臣遠則回應，特別感謝陳見賢這段時間私底下的協助，以及對竹北市政提出的寶貴建議。

另外，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥等人的聯合競選總部成立大會，並與柯文哲母親何瑞英同框互動。柯文哲表示，母親當天只是坐在台下，是被旁人帶去現場，人家請她去就去，其他人靠過來問候，「總不能不理人」，呼籲外界不要賦予一名89歲老人家太多政治意義與符號。

至於林碩彥邀請徐欣瑩站台一事，柯文哲表示，自己也是深夜才知道，詳細情況應由林碩彥本人說明。