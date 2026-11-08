和江啟臣槍林彈雨中呼叫支援 中市藍營市議員候選人看板「告急」吸睛

距地方選舉不到20天，台中市藍營市議員候選人陳文政在街頭掛起了大幅「苦戰告急」的看板。陳文政今天說，有民調說民進黨市長候選人何欣純的民調大幅領先江啟臣，因此希望藉由吊起大型看板，提醒藍營的支持者必須進一步團結起來，加強凝聚力，一定要努力的最後支持江啟臣。

這幅看板位在北區的崇德與進化路口，頗具創意的以陳文政和江啟臣處於槍林彈雨的戰爭場面中。從兩人戴著頭盔、穿著軍服的表情上可以看得出來氣氛相當的緊張而凝重；陳文政正打電話呼叫支援，而江啟臣則正持槍瞄準著前方。

陳文政透露，大家都知道江啟臣曾是海龍蛙兵，而他服役時也是海軍陸戰隊，有過艱苦的訓練和堅毅的精神。因此和幕僚商量後，利用AI創造出這幅戰爭場景，總計在北區各重要路口掛出6面看板。

他說，他並不相信戴立安日前做出的民調說江啟臣落後了，但選戰的確沒有「穩」的。所以，藉著這份民調，他製作出看板，希望支持江啟臣和他的民眾千萬不能有以為贏定了而不出來投票的想法，而應該是愈接近投票日，愈要加強凝聚力。

陳文政說，就像盧秀燕市長所說，千萬不能大意失荊州，大家也沒有大意的本錢。尤其希望處於沈默螺旋的民眾都能站出來，支持江啟臣擔任市長，讓台中市的發展和進步持續下去。