陳其邁酸未當選就花850億蓋辦公室 柯志恩：沒講的話不要塞我嘴巴

2026高雄市長選舉廝殺進入最後割喉戰，市長陳其邁為民進黨候選人賴瑞隆助選時批評柯志恩，市府及市議會遷往205兵工廠須花850億元，尚未當選就急著替自己蓋辦公室。柯今日回擊，「不是我講的話，不要塞在我的嘴巴裡面」，她只提希望規畫成政治、經濟貿易園區，超越台北信義區，何況陳其邁也曾說這個想法很有創意。

國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆昨日分別在旗山及岡山舉辦大造勢。陳其邁助選時，針對國民黨市長候選人柯志恩提出市府及市議會遷往205兵工廠的主張，他表示，城市規畫要考量產業布局、土地價值與財政負擔，以土地及興建成本估算，搬遷可能耗費850億元，「有人尚未當選，就急著替自己蓋辦公室」。

柯志恩今早到苓雅區國民市場拜票，針對陳其邁的批評，柯志恩回擊，她不曉得陳其邁到底如何算出遷移費需要850億元，不是她講的話，不要塞在她的嘴巴裡面，她只是說，205兵工廠是一塊寶地，她希望未來能夠規畫成一個政治、經濟貿易園區，能夠超越台北信義區。

柯志恩表示，去年好像也有市議員提出來，陳其邁還認為這是一個創意想法，說實在的，未來若真的蓋出來的話，也不是市長可以用的，講得好像要花850億蓋辦公室給自己，陳其邁應該很清楚，市政府不是你自己的辦公室，那是提供給公務員一個優秀的環境，給市民洽公、服務大家的一個地方。

柯志恩拉高分布，「陳市長你有高於70％的支持率，大可不必為了選戰直接跳進去，因為賴瑞隆如果沒有辦法當上市長，真的不是你陳其邁的錯，所以不要為了選舉，把過去藍綠對你的支持度慢慢耗掉能量，這對市長來說不是一件好事」。

針對205兵工廠未來規畫，柯志恩10月30日辯論會上提及，目前特貿區規畫29.3公頃，另外還有29公頃是公園綠地及道路，除了思考未來怎麼用，還要思考未來能為高雄留下什麼，這個市政專區可以發展成比擬台北信義區，未來可以有商業、住宅、辦公。