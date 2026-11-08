快訊

日本中部5.7地震釀27傷！震央位南海海槽震源區 氣象廳回應

高雄鳥松鐵皮工廠火警全面燃燒屋頂燒塌 屋主17歲和19歲兒葬生火窟

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁酸未當選就花850億蓋辦公室 柯志恩：沒講的話不要塞我嘴巴

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長候選人柯志恩今日受訪表示，205兵工廠是一塊寶地，她希望未來能夠規畫成一個政治、經濟貿易園區，能夠超越台北信義區，不知道850億元是如何算出來的。記者徐白櫻／攝影
國民黨市長候選人柯志恩今日受訪表示，205兵工廠是一塊寶地，她希望未來能夠規畫成一個政治、經濟貿易園區，能夠超越台北信義區，不知道850億元是如何算出來的。記者徐白櫻／攝影

2026高雄市長選舉廝殺進入最後割喉戰，市長陳其邁為民進黨候選人賴瑞隆助選時批評柯志恩，市府及市議會遷往205兵工廠須花850億元，尚未當選就急著替自己蓋辦公室。柯今日回擊，「不是我講的話，不要塞在我的嘴巴裡面」，她只提希望規畫成政治、經濟貿易園區，超越台北信義區，何況陳其邁也曾說這個想法很有創意。

國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆昨日分別在旗山及岡山舉辦大造勢。陳其邁助選時，針對國民黨市長候選人柯志恩提出市府及市議會遷往205兵工廠的主張，他表示，城市規畫要考量產業布局、土地價值與財政負擔，以土地及興建成本估算，搬遷可能耗費850億元，「有人尚未當選，就急著替自己蓋辦公室」。

柯志恩今早到苓雅區國民市場拜票，針對陳其邁的批評，柯志恩回擊，她不曉得陳其邁到底如何算出遷移費需要850億元，不是她講的話，不要塞在她的嘴巴裡面，她只是說，205兵工廠是一塊寶地，她希望未來能夠規畫成一個政治、經濟貿易園區，能夠超越台北信義區。

柯志恩表示，去年好像也有市議員提出來，陳其邁還認為這是一個創意想法，說實在的，未來若真的蓋出來的話，也不是市長可以用的，講得好像要花850億蓋辦公室給自己，陳其邁應該很清楚，市政府不是你自己的辦公室，那是提供給公務員一個優秀的環境，給市民洽公、服務大家的一個地方。

柯志恩拉高分布，「陳市長你有高於70％的支持率，大可不必為了選戰直接跳進去，因為賴瑞隆如果沒有辦法當上市長，真的不是你陳其邁的錯，所以不要為了選舉，把過去藍綠對你的支持度慢慢耗掉能量，這對市長來說不是一件好事」。

針對205兵工廠未來規畫，柯志恩10月30日辯論會上提及，目前特貿區規畫29.3公頃，另外還有29公頃是公園綠地及道路，除了思考未來怎麼用，還要思考未來能為高雄留下什麼，這個市政專區可以發展成比擬台北信義區，未來可以有商業、住宅、辦公。

2026九合一選舉

陳其邁 柯志恩 辦公室 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／民心思變：柯志恩讓高雄悶燒選情燃起大火

北高連線…柯志恩：把高雄贏回來 綠集結府院黨挺「隆洋」

【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

挺柯志恩復刻韓流3山造勢 王金平批綠執政像「鐵管外金、內已生鏽」

相關新聞

藍白合各自解讀？柯文哲：民眾黨堅持誠信原則 國民黨每天變來變去

選前倒數，新竹縣長與竹北市長選情激烈，昨天竹縣副縣長陳見賢公開表態支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，而徐欣瑩昨天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥等人的聯合競選總部成立大會等，對於藍白合爭議，民眾黨柯文哲今天回應，對於國民黨每天變來變去的作法，也只能霧裡看花、不便評論，但民眾黨仍會堅持誠信原則。

陳其邁酸未當選就花850億蓋辦公室 柯志恩：沒講的話不要塞我嘴巴

2026高雄市長選舉廝殺進入最後割喉戰，市長陳其邁為民進黨候選人賴瑞隆助選時批評柯志恩，市府及市議會遷往205兵工廠須花850億元，尚未當選就急著替自己蓋辦公室。柯今日回擊，「不是我講的話，不要塞在我的嘴巴裡面」，她只提希望規畫成政治、經濟貿易園區，超越台北信義區，何況陳其邁也曾說這個想法很有創意。

火力全開！曹興誠：蔣萬安是依附中共的邪靈

聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠日前稱，民進黨台北市長參選人沈伯洋展示出菩薩精神；這次台北市長選舉，是菩薩和邪靈的對決。曹興誠今天又表示，「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。」

賴士葆駁蔣萬安帶頭出征水餃店 批沈伯洋造謠生事心術不正

爭取連任的台北市長蔣萬安日前到遼寧夜市掃街，卻遭質疑霸凌挺沈伯洋的「又一村」水餃店。國民黨立委賴士葆今天表示，蔣萬安只是向店家致意請託，根本沒有帶頭出征店家，民進黨台北市長候選人沈伯洋帶領的氛圍就是造謠生事，從捏造台北是六都兒虐之首就可以看出這人的心術不正。

影／被點名擋老人健保補助 蘇巧慧：預算討論回歸憲法、預算法

立法院通過「老人福利法」修正案，行政院決定不副署，國民黨新北市長參選人李四川批評蘇巧慧是民進黨阻擋法案的立委，並喊話要她當面詢問行政院長卓榮泰為何拒絕。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到坪林出席活動受訪表示，長者健保費是否屬於社會福利，在醫界及社會上仍有許多討論，但立法院編列預算，仍應與行政部門經過討論，才符合憲法精神。

柯文哲邀幫邱臣遠站台沒出席 蔣萬安：會有各種方式加油打氣

年底選戰倒數20天，民眾黨創黨主席柯文哲日前邀台北市長蔣萬安今到竹北幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，不過蔣今並無此行程。對此，蔣今天受訪表示，因為很早就已經排定會跟李四川一起合體到新北，但因邱臣遠也是過去立法院非常好的同事，「一定會有各種方式，來給予邱加油打氣，也一定會一起努力。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。