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影／出席全國聖母盃舞龍舞獅 廟方拉「祝蔣萬安市長高票連任」布條

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」，關渡宮董事長陳玉進致詞時邀請蔣市長年底繼續以「市長」身分參加活動，讓台下響起熱烈掌聲。隨後廟方拉起「祝蔣萬安市長高票連任」的布條一起合影。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」，關渡宮董事長陳玉進致詞時邀請蔣市長年底繼續以「市長」身分參加活動，讓台下響起熱烈掌聲。隨後廟方拉起「祝蔣萬安市長高票連任」的布條一起合影。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」，關渡宮董事長陳玉進致詞時表示蔣市長說「我真憨慢講話」，是有比較謙虛，讓台下蔣萬安露出滿滿笑容，董事長陳玉進更邀請蔣市長年底繼續以「市長」身分參加活動，讓台下響起熱烈掌聲。

台北市長蔣萬安致詞時感謝臺北關渡宮熱心公益，捐贈消防車、救護車給市政府，並舉辦全國聖母盃舞龍舞獅等活動，是台北信仰的親善大使。最後感謝鄉卿的照顧支持，未來會繼續當關渡宮最堅實的夥伴、最有利的靠山，繼續服務台北市民。隨後廟方拉起「祝蔣萬安市長高票連任」的布條一起合影。

台北市長蔣萬安接著參拜關渡宮旁的玉女宮，廟方送上包子、粽子一起高喊「凍蒜凍蒜」。

台北市長蔣萬安（中）上午出席完關渡宮主辦的「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」後，接著參拜旁邊的玉女宮，廟方送上包子、粽子一起高喊「凍蒜凍蒜」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席完關渡宮主辦的「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」後，接著參拜旁邊的玉女宮，廟方送上包子、粽子一起高喊「凍蒜凍蒜」。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」，受到民眾熱請歡迎，紛紛擊掌或合影。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」，受到民眾熱請歡迎，紛紛擊掌或合影。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（圖）上午出席「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」，關渡宮董事長陳玉進致詞時表示蔣市長說「我真憨慢講話」，「是有比較謙虛」，讓台下蔣萬安露出滿滿笑容，董事長陳玉進更邀請蔣市長年底繼續以「市長」身分參加活動，讓台下響起熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午出席「2026全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽開幕儀式」，關渡宮董事長陳玉進致詞時表示蔣市長說「我真憨慢講話」，「是有比較謙虛」，讓台下蔣萬安露出滿滿笑容，董事長陳玉進更邀請蔣市長年底繼續以「市長」身分參加活動，讓台下響起熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影

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