朱立倫、張善政合體站台李凱倫 盼接棒副議長李曉鐘30年服務經驗

選戰倒數3周，國民黨前主席朱立倫與桃園市長張善政今天合體，為桃園市議會副議長李曉鐘之女、無黨籍桃園區市議員候選人李凱倫站台。朱立倫透露，從小看著李凱倫長大，稱讚她比父親還優秀，也笑說早就鼓勵她參選，無奈「爸爸不放手」；張善政則盼她承接父親30多年的服務經驗，發揮女性的溫柔與關懷，推動婦幼及銀髮福利政策。

朱立倫表示，自己與李曉鐘相識多年，李凱倫小時候就認識她，過去曾鼓勵她投入選舉，但她選擇先擔任父親助理，累積基層服務經驗。他笑說，李凱倫各方面條件都比爸爸優秀，早該出來選，如今終於有機會接棒，相信能延續父親的服務精神。

朱立倫指出，李曉鐘擔任縣、市議員共8屆、超過30年，見證桃園從傳統走向現代化，過去中正路僅通到慈文路，當年他擔任縣長時，便與李曉鐘共同推動道路延伸。李凱倫在桃園長大，畢業於台北市立大學，之後赴英國留學，兼具國際視野與地方經驗，呼籲鄉親全力支持，讓她高票當選。

張善政表示，李曉鐘不僅長年投入地方建設，每年還從中南部採購1萬2000斤柳丁，分送桃園弱勢家庭，看似鐵漢，內心卻十分溫暖。李凱倫長期跟隨父親學習，曾擔任代理教師，本身也是母親，相信能以女性的細膩與關懷，為婦幼及長者福利注入更多力量。

張善政指出，市府3年前成立全台唯一的婦幼局，面對少子化與高齡化挑戰，未來責任更加重大。桃園三節禮金加上重陽敬老禮金合計1萬元，明年1月起將擴大長者福利使用範圍，包括農會購物、運動中心健身，規畫中的市立醫院也將採「醫養合一」模式，兼顧醫療與長照需求；議會除了審議預算，更應提出符合市民需求的政策建議，期盼李凱倫順利進入議會，延續父親服務精神，與市府攜手打造幸福宜居的桃園。