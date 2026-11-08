垃圾費隨袋徵收成選戰攻防 張善政強調：連任後絕不推一般家戶

桃園市長張善政今天上午到桃園區新永和市場掃街拜票，面對選戰期間，民進黨對手黃世杰多次提及垃圾隨袋徵收議題，他直言黃「在打一個虛假議題」，並承諾若順利連任，不會推動一般家戶垃圾隨袋徵收。他也向支持者喊話，目前民調雖然看好，但真正關鍵仍是投票率，「如果沒有出來投票，再多的民調都是假的」，呼籲支持者保持危機感、一定要出門投票。

張善政近期接連走訪桃園各地傳統市場、夜市，今早他前往新永和市場掃街拜票時表示，不論到哪一區，都能感受到民眾相當熱情，讓他非常感動；市府過去幾年持續改善傳統市場環境，不論民眾或攤商應該都有感，因此走訪市場時，不少人對相關改善措施表達肯定。

針對目前部分公有市場實施垃圾隨袋徵收，對手陣營持續關注未來是否擴大到一般家戶？張善政表示，對手是在操作虛假議題，自己的態度非常清楚，連任後不會考慮推動一般家戶隨袋徵收，「我根本不會去推，這是非常確定的。」

選情方面，距離投票剩下20天，張善政表示，目前部分民調雖然看好，但選舉不到最後一刻，誰都不知道結果，民調數字更不能直接等同選票。他強調，「如果沒有出來投票，再多的民調都是假的」，支持者不能因為看到民調領先，就認為選情已經穩定。

張善政表示，若觀察確定會出門投票的選民，實際領先幅度並沒有外界想像中樂觀，因此團隊與支持者都必須有危機感。他呼籲，認同市府過去4年施政成果的市民，不能只在民調中表態支持，更重要的是投票日實際走進投票所，把支持轉化成選票，團隊在最後階段也會持續全力爭取市民認同。