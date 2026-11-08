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火力全開！曹興誠：蔣萬安是依附中共的邪靈

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠（右）表示，「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。」聯合報系資料照
聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠（右）表示，「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。」聯合報系資料照

聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠日前稱，民進黨台北市長參選人沈伯洋展示出菩薩精神；這次台北市長選舉，是菩薩和邪靈的對決。曹興誠今天又表示，「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。」

台北市長選戰升溫，曹興誠在臉書表示，11月6日在電視上，台北市議員秦慧珠追問沈伯洋：「蔣萬安是不是邪靈 」？沈伯洋幽默地表示，台北市長蔣萬安也許不是邪靈，但他持續抹黑別人，所以應該不是菩薩。

「菩薩和邪靈如何對比？很簡單，前者慈悲助人，後者蠻橫害人。」曹興誠說，蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。

曹興誠表示，1948年，聯合國大會通過了「世界人權宣言」，並在後續國際人權公約中揭櫫「主權在民」原則；簡單的說就是：台灣是台灣人的，山東是山東人的，福建是福建人的等等。如果山東人說，福建自古就是山東人的領土，那福建人和山東人就會打仗。所以大家都遵守主權在民原則，世界就會和平起來。

曹興誠指出，中共無理地宣稱台灣是中國的領土，就會破壞和平而引起兩岸戰爭。所以中共是邪靈，因為他們違反「主權在民」原則，意圖侵略台灣，來台打家劫舍、殺人放火。

曹興誠強調，把保衛家園、維護民主自由的台灣人汙衊為所謂「台獨」，也是顛倒是非的邪惡言行。「蔣萬安既同意中共有權來台灣打家劫舍，又罵大部分台灣人是台獨，所以稱蔣萬安是邪靈，絕不為過。」

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