倒數20天蘇巧慧上午坪林、石門成立後援會 晚間合體蕭美琴

選戰進入最後倒數20天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天一早出席坪林成立後援會，隨後石門也將成立後援會，下午安排新莊、蘆洲、三重車隊掃街，晚間則將在蘆洲舉辦造勢晚會，並邀請副總統蕭美琴到場助陣。蘇巧慧表示，今天一整天行程滿檔，就是希望把握最後衝刺時間，讓鄉親感受到她與新北隊已經準備好。

蘇巧慧上午受訪表示，今天到坪林成立後援會，現場氣氛相當熱鬧，彷彿過年一樣，整個鄉都動起來，也感謝議員陳乃瑜及議員參選人陳偉任平時努力經營，讓鄉親看見團隊有心為坪林做事。今天石門也將成立後援會，下午接續安排新莊、蘆洲、三重車掃，最後前往蘆洲舉辦造勢晚會。

蘇巧慧說，希望把握最後衝刺時間，讓各位鄉親感受到蘇巧慧及新北隊已經準備好了，並喊話「新北市，我們來，最好！」

至於晚間蘆洲造勢晚會是否還有其他重量級貴賓助陣，蘇巧慧表示，現場除董事長樂團等表演團體外，最重要的就是蕭美琴副總統也會到場，感謝蕭美琴再次前來加油。她也笑說，昨天看到蕭美琴送出台北市長候選人沈伯洋的「魯夫」草帽，也期待今天對方會不會送她什麼禮物。

蘇巧慧表示，蕭美琴一路以來給予許多支持，且蕭美琴自己也是新北市人，因此大家都很期待看到她到場。

上次車掃加入互動遊戲獲得不少迴響，蘇巧慧表示，上次車掃不僅互動遊戲受到民眾喜愛，線上觀看人數也相當多，這次除了保留原有活動，還增加「水踏媽媽闖關遊戲」及其他互動小遊戲，希望讓更多民眾參與。

蘇巧慧說，即使無法到現場，也可以透過螢幕一起觀看，線上、線下的朋友都能參與下午的車掃。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天一早出席坪林成立後援會。記者葉德正／攝影