賴士葆駁蔣萬安帶頭出征水餃店 批沈伯洋造謠生事心術不正

爭取連任的台北市長蔣萬安日前到遼寧夜市掃街，卻遭質疑霸凌挺沈伯洋的「又一村」水餃店。國民黨立委賴士葆今天表示，蔣萬安只是向店家致意請託，根本沒有帶頭出征店家，民進黨台北市長候選人沈伯洋帶領的氛圍就是造謠生事，從捏造台北是六都兒虐之首就可以看出這人的心術不正。

蔣萬安前天晚上到遼寧夜市掃街，經過貼有「洋流」貼紙的又一村水餃店時，簡單向店家致意後便離去，但隨後大批支持者聚集在店門口，高喊「台北市長蔣萬安」，引發洋流支持者質疑是霸凌店家。蔣萬安昨天說，不希望造成任何店家的壓力，「如果造成店家在經營生意上面的困擾，我們也很不好意思，但若說有出征或霸凌，這個可能誤會大了」。

賴士葆在臉書發文指出，蔣萬安到遼寧夜市掃街拜票，特別向洋流店家致意請託，卻被造謠支持者說像黑道圍事、出征霸凌店家，還好有畫面證明蔣萬安只有向店家打招呼握手，根本沒有帶頭出征店家。沈伯洋帶領的氛圍就是造謠生事，從捏造台北是六都兒虐之首就可以看出這人的心術不正，台北最終會選擇良善的蔣萬安。