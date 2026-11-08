妹妹爭議再被點名 蘇巧慧：她不是負責人、盼選戰回歸願景

新竹縣北埔鄉議員候選人范文鴻昨天舉辦競選總部成立大會，表示當選後將捐出議員薪水，協助貧困學生償還助學貸款，獲得在場鄉親熱烈的掌聲。他也提到，4年前初次參選議員，卻遭人不實檢舉，歷經多年司法風波，最終獲不起訴處分確定，助理也獲判無罪確定。雖然司法還他清白，但4年來承受的壓力、名譽損害及家人、團隊的煎熬，並非一紙判決就能彌補。他強調，重新站出來不是為了報復，而是不希望再有人遭遇同樣的事情。

2026-11-08 09:33