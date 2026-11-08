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妹妹爭議再被點名 蘇巧慧：她不是負責人、盼選戰回歸願景
新北市副市長劉和然日前受訪指出，接棒新北市長應具備想法、經驗及執行力，若選戰變成家族傳承，新北市民恐怕無法接受，並點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的爭議，認為想當市長的人不能躲避問題。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天表示，相關單位已針對案件說明清楚，妹妹並非礦世智慧負責人，負責人也都是依照政府規定，據實填寫相關表單。
蘇巧慧說，選戰已經來到了最後20天，大家期待這次的選戰，就是提出對城市的願景跟希望，實在不必再去打這些負面的口水。
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