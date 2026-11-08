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影／被點名擋老人健保補助 蘇巧慧：預算討論回歸憲法、預算法

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市候選人蘇巧慧今天到坪林出席後援會成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市候選人蘇巧慧今天到坪林出席後援會成立大會。記者葉德正／攝影

立法院通過「老人福利法」修正案，行政院決定不副署，國民黨新北市長參選人李四川批評蘇巧慧是民進黨阻擋法案的立委，並喊話要她當面詢問行政院長卓榮泰為何拒絕。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到坪林出席活動受訪表示，長者健保費是否屬於社會福利，在醫界及社會上仍有許多討論，但立法院編列預算，仍應與行政部門經過討論，才符合憲法精神。

蘇巧慧指出，如果現在強行通過，不但違反憲法規定，也可能排擠既有預算及施政措施，這樣的做法並不是讓國家長治久安的方式。她強調，希望所有預算編列及討論都能回歸憲法、回歸預算法，讓預算程序符合憲政規範。

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