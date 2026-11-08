聽新聞
0:00 / 0:00
陳其邁批柯志恩想花850億蓋新辦公室 賴瑞隆跟進批柯：沒人會支持
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天傍晚舉辦岡山大造勢，高雄市長陳其邁火力集中在市府遷建議題，指國民黨高雄市長候選人柯志恩要將高雄市府遷建「尚未當選就急著替自己蓋辦公室」恐花850億元；賴瑞隆今天受訪，力挺陳其邁說法，強調205兵工廠應以企業、金融中心為主，柯志恩還沒上任就說要遷移議會、市政府，高雄沒人會支持。
國民黨高雄市長候選人柯志恩曾提出政見，要比照台北市信義計畫區。將高雄市政府、高雄市議會遷移至亞灣區的205兵工廠，但有民間估算光興建成本就要超過350億元，議題引起熱烈討論。
昨天岡山大造勢，市長陳其邁上台助講時指柯志恩想要搬遷市府、議會，土地加上興建費，恐耗費850億元，其中土地價值500億，興建工程要350億，批評柯志恩「尚未當選就急著替自己蓋辦公室」。
賴瑞隆今天一早前往左營區哈囉市場掃街，他受訪時強調陳其邁市長上任最重要的就是「拚經濟」，這也是他的目標。205兵工廠位於市中心，距離機場只有三站捷運，是未來賺錢、吸引企業進駐的重要空間，若花850億元只為了給自己好的辦公環境，錢根本沒有花在刀口上。
賴瑞隆說，205兵工廠應以商辦、金融、企業中心為主要開發，讓高雄有更多稅收、產業進駐，這才是最重要的發展，他反對這時候讓市府跟市議會遷移近來，「還沒上任就花錢，沒人會支持」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。