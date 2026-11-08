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陳其邁批柯志恩想花850億蓋新辦公室 賴瑞隆跟進批柯：沒人會支持

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，今天一早前往左營區哈囉市場掃街，受到攤商熱烈支持。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，今天一早前往左營區哈囉市場掃街，受到攤商熱烈支持。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天傍晚舉辦岡山大造勢，高雄市長陳其邁火力集中在市府遷建議題，指國民黨高雄市長候選人柯志恩要將高雄市府遷建「尚未當選就急著替自己蓋辦公室」恐花850億元；賴瑞隆今天受訪，力挺陳其邁說法，強調205兵工廠應以企業、金融中心為主，柯志恩還沒上任就說要遷移議會、市政府，高雄沒人會支持。

國民黨高雄市長候選人柯志恩曾提出政見，要比照台北市信義計畫區。將高雄市政府、高雄市議會遷移至亞灣區的205兵工廠，但有民間估算光興建成本就要超過350億元，議題引起熱烈討論。

昨天岡山大造勢，市長陳其邁上台助講時指柯志恩想要搬遷市府、議會，土地加上興建費，恐耗費850億元，其中土地價值500億，興建工程要350億，批評柯志恩「尚未當選就急著替自己蓋辦公室」。

賴瑞隆今天一早前往左營區哈囉市場掃街，他受訪時強調陳其邁市長上任最重要的就是「拚經濟」，這也是他的目標。205兵工廠位於市中心，距離機場只有三站捷運，是未來賺錢、吸引企業進駐的重要空間，若花850億元只為了給自己好的辦公環境，錢根本沒有花在刀口上。

賴瑞隆說，205兵工廠應以商辦、金融、企業中心為主要開發，讓高雄有更多稅收、產業進駐，這才是最重要的發展，他反對這時候讓市府跟市議會遷移近來，「還沒上任就花錢，沒人會支持」。

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