北埔議員候選人范文鴻競總成立 宣布「當選將捐薪助貧生還學貸」

新竹縣北埔鄉議員候選人范文鴻昨天舉辦競選總部成立大會，表示當選後將捐出議員薪水，協助貧困學生償還助學貸款，獲得在場鄉親熱烈的掌聲。他也提到，4年前初次參選議員，卻遭人不實檢舉，歷經多年司法風波，最終獲不起訴處分確定，助理也獲判無罪確定。雖然司法還他清白，但4年來承受的壓力、名譽損害及家人、團隊的煎熬，並非一紙判決就能彌補。他強調，重新站出來不是為了報復，而是不希望再有人遭遇同樣的事情。

范文鴻表示，4年前初次參選議員時，遭人不實檢舉賄選，自己遭檢調約談，競選助理也被羈押禁見43天，歷經多年司法程序，最終獲不起訴處分確定，助理也獲判無罪，並依法獲得刑事補償。

新竹地院113年度訴字第1312號民事判決也認定，檢舉人明知沒有賄選事實仍提出不實檢舉，判賠35萬元。他強調，重新參選不是為了報復，而是希望將這段經歷化為服務地方的力量，以「敢拚敢言、勇敢前行」為主軸，為北埔、峨眉爭取更多建設，也呼籲選舉回歸政見與服務能力競爭。

范文鴻提出「土地合理使用」政見，主張檢討土地使用管制及不合時宜規定，推動農地合理解編，兼顧農業與環境保護，為地方產業爭取發展空間。他指出，北埔、峨眉面臨農地使用受限問題，甚至有超商因農地他用面臨拆除，影響商家生存及民眾工作權，主張檢討水源保護區及特定農業區土地限制，避免地方發展受阻，這項主要的政見在其競選總部成立時，也獲得民進黨秘書長徐國勇的允諾協助與支持。

在農業方面，范文鴻主張整合北埔、峨眉農產資源，推動特色市集、農產行銷及產地品牌，提升農民收益；觀光方面，則串聯北埔老街、農場、商家及文化景點，規畫完整旅遊路線，帶動遊客停留消費，創造地方商機及青年返鄉機會。

范文鴻也將長輩照顧、交通改善及土地合理利用列為服務重點，希望透過走訪地方、傾聽民意，推動具體政策。他表示，投入地方公共事務已10年，4年前以140票之差落選，讓他更加珍惜每份支持，也堅定再次參選、為地方發聲的決心。