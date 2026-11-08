南寮子弟拚進議會！曾國維造勢湧1500人 柯建銘、李妍慧力挺

民進黨新竹市長候選人莊競程與北區市議員候選人曾國維昨天在南寮舉辦「程風維流」造勢活動，吸引逾1500名支持者到場，立委柯建銘、陳培瑜、僑委會代理委員長李妍慧等接力助講。莊競程提出捷運納入南寮、4年內動工等政見，曾國維則訴求在地服務，爭取鄉親支持。

造勢活動從下午起陸續湧入人潮，包括立委柯建銘、陳培瑜、僑委會代理委員長李妍慧、行政院政務副秘書長阮昭雄、民進黨副秘書長何博文、新北市議員李宇翔及政治名嘴汪潔民等人到場助講。莊競程結束東區車掃後趕抵南寮，與曾國維、柯建銘、李妍慧及劉彥伶搭乘小火車進場，沿途向支持者揮手致意。

莊競程致詞表示，南寮未來發展不能只著眼觀光，交通、產業、經濟及生活環境都應同步提升。他主張新竹捷運應將南寮納入整體路網，以4年內動工為目標，改善地方交通，讓南寮不只適合觀光，也成為適合長久生活的地方。

針對長者福利，莊競程提出敬老愛心卡每月1200點，未來希望點數可跨月累積、1年內使用，並擴大使用通路，提升長輩使用便利性。

曾國維表示，自己是土生土長的南寮子弟，曾服志願役5年，退伍後從事市場及工地工作，如今是3個孩子的父親，也曾陪伴大女兒接受腦瘤治療、早療及特殊教育，讓他更加重視親子托育、特殊教育、通學安全、交通及長者照顧。

曾國維指出，南寮人口持續成長，交通、教育、托育及生活機能都必須跟上，「讓南寮不只宜遊，更要宜居」。他坦言首次參選，沒有現任優勢，只能一步一腳印走訪地方，強調「恁的小事，就是國維的大事情」，盼將居民聲音帶進市議會。

曾任5屆北區市議員的李妍慧也力挺曾國維，表示曾國維沒有既有政治背景，更需要鄉親給新人機會，讓南寮與北區聲音進入議會，並高喊「國維上了，新竹就全壘打！」

現場另安排歌手張涵雅、劉詠婕及模仿豬哥亮的程秋正登台演出。莊競程與曾國維此次分別登記第3號、第4號，盼透過聯合造勢凝聚支持力量。

民進黨新竹市長候選人莊競程與北區市議員候選人曾國維昨天在南寮舉辦「程風維流」造勢活動，吸引逾1500名支持者到場。圖／曾國維團隊提供

民進黨新竹市長候選人莊競程與北區市議員候選人曾國維昨天在南寮舉辦「程風維流」造勢活動，吸引逾1500名支持者到場。圖／曾國維團隊提供

民進黨新竹市長候選人莊競程與北區市議員候選人曾國維昨天在南寮舉辦「程風維流」造勢活動，吸引逾1500名支持者到場。圖／曾國維團隊提供